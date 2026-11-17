Déjame que te cuente lo que me han dicho varios expertos a los que les he preguntado esta tarde, politólogos expertos en estudiar fenómenos electorales, si aprobar una subida de sueldo a los funcionarios y del salario mínimo puede o no afectar al voto. ¿Cambiamos el voto a favor del Gobierno si nos sube el sueldo? No está claro que funcione. La evidencia es mixta, tirando a nula.

¿Cambiamos el voto a favor del Gobierno si nos sube el sueldo?

Afecta más, por lo visto, cuando el dinero ya está en el bolsillo de los votantes. Pero los más de cinco millones de trabajadores en España que van a ingresar el 1 de enero más dinero gracias al decreto que ha aprobado hoy el Gobierno desde el Consejo de Ministros no lo notarán todavía el 29N.

Pero ya es casualidad que justo se suba hoy el 4,5% en el sueldo de los empleados de las Administraciones Públicas —aproximadamente unos tres millones… la mayor desde 1992—. Y no son los únicos de enhorabuena, también ha anunciado el Gobierno una rebaja en el IRPF para las rentas bajas. Ah, y además, una subida del Salario Mínimo hasta los 1.286 euros. En total, más de cinco millones de trabajadores. Si le sumamos los 10 millones de pensionistas, serían 15 millones…

Con lo polarizado que está el panorama entre bloques, a derecha e izquierda, ¿cambiaría alguien su voto de derecha a izquierda por estas subidas? Podría influir, si acaso, dentro del mismo bloque. Y eso podría explicar que la izquierda ande estos días disputándose en plena rueda de prensa del Consejo de Ministros, quién le ha copiado qué a quién.

Esas ruedas de prensa en vísperas electorales suelen ser un escaparate de electoralismo, pero lo de hoy ha sido un pique (cada vez menos interno) retransmitido en riguroso directo.

Mucha sonrisita, mucha broma y mucha pulla. Pero la tensión era evidente para dejar clara la maternidad de las medidas como el registro horario o la prestación universal de 200 euros por hijo, que Sumar lleva tiempo reclamando y ahora el PSOE incluye en su programa electoral. La incomodidad se hace más patente al ver las miraditas entre la vicepresidenta Yolanda Díaz y la portavoz, Elma Saiz.

Crece la tensión entre PP y Vox

Aunque esto de "Copiar no está mal si se copia bien" bien podría ser también un eslogan que ilustrara la disputa que también se está despertando entre PP y Vox. Llevaban tanto Feijóo como Abascal toda la campaña mostrando entendimiento, centrando sus ataques contra Sánchez (bueno, y contra los inmigrantes, claro). Habían dejado atrás aquellos tiempos de llamarse el uno al otro "derechita cobarde" y el otro al uno "seguro de vida del Sanchismo".

Ahora se entendían bien. Cero remilgos a los pactos. Todo sea por el cambio. Sin embargo, ahora que las últimas encuestas están diciendo que el PP recorta la fuga de votos a Vox, vuelven algunas tensiones.

Colapso por la huelga ferroviaria

Tiempo tendremos de hablar de la campaña electoral, y de los sondeos que dan una remontada al PSOE y una subida de popularidad de Núñez Feijóo, frente al líder de Vox. Hablaremos también de las investigaciones de los accidentes de Adamuz, que aountan a material defectuoso en las obras.

Pero antes, antes vamos a otra de esas cosas que está pasando el quinto día de campaña electoral. Hoy ha sido también otro día más de caos en trenes y cercanías. La huelga del sector ferroviario ha provocado retrasos y desesperación en miles de viajeros que se han quedado hoy sin poder llegar al trabajo o volver de él.

Esta huelga llega justo una semana después de otra huelga convocada por "la situación de la seguridad ferroviaria". El sector sigue reclamando mejoras en la seguridad en el sistema y en las condiciones laborales en las plantillas de Adif y Renfe. Y mientras los politólogos investigan cuántos votos puede mover, si es que mueve alguno, subir el sueldo a funcionarios, lo que seguro no consigue ganar muchos votantes es el caos ferroviario.