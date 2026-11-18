Déjame que te cuente lo que decía Hannah Arendt de la importancia de la verdad y de los hechos. Dijo muchas cosas, en realidad, sobre esto. Le preocupaba mucho a Hannah Arendt que, si dejábamos de diferenciar los hechos de las opiniones, la democracia no sería viable. Y decía que "Un pueblo que ya no puede creer nada no puede formarse una opinión". También que cuando todo el mundo miente siempre, la gente no acaba creyéndose las mentiras: acaba sin creer en nada. Y eso es peor.

Por eso es importante diferenciar entre la realidad y la ficción. Según le ha dicho el presidente a Susana Griso esta mañana en Espejo Público, en España hay casos judiciales "ficticios" y otros "reales". Ficticios serían los que afectan o han afectado a su hermano y su esposa o al exfiscal general del Estado Álvaro García Ortiz, y reales los del exministro José Luis Ábalos. De Cerdán no dijo nada. De la cúpula de la Sepi tampoco. Ni de los de Adif. Dejó muchas dudas en el aire el presidente Sánchez sobre qué es realidad y qué es ficción.

Conviene que nos lo aclare, a ver si va a resultar que los casos ficticios no dependen de que haya sentencia o no (los de su hermano y el ex fiscal general ya tienen sentencia) sino según vayan calando en la opinión pública. Y según sean de abrumadores los indicios.

Sánchez también habló de responsabilidad. Cuando Susana Griso le preguntó si asumía la responsabilidad de esos casos de corrupción, in vigilando, de toda la gente que ha nombrado y ahora está imputada, dijo que sí, que claro. Esto también es confuso. Empiezas confundiendo realidad y ficción y acabas confundiendo asumir responsabilidades con decir que las asumes. Porque teniendo en cuenta que esa asunción de responsabilidades no se traduce en nada, eso sí que parece ficción.

Las pancartas de Feijóo

Pero antes, antes, déjame que te cuente el cartel gigante que Albiol ha colocado en Barcelona que dice "Hola, delincuentes, se acabó entrar y salir [de la cárcel]": El candidato del PP por Barcelona a las elecciones generales carga contra los que acumulan delitos y vuelven a delinquir. Y el mensaje está escrito solo en castellano y en árabe. ¿Es este el idioma de los delincuentes? ¿Por qué no en inglés? Anda que no hay turistas en Barcelona que solo hablan este idioma. ¿Y catalán?

Y el mensaje está escrito solo en castellano y en árabe. ¿Es este el idioma de los delincuentes? ¿Por qué no en inglés? ¿Y en catalán?

La valla se puede ver en la C-33 en Barcelona, saliendo hacia Sabadell y Granollers, a la altura de la avenida Meridiana. Y anda que no hay gente camino de Sabadell y Granollers que habla catalán, pero en catalán no avisa a los delincuentes. ¿Por qué no lo pone en catalán?

El líder del PP también lanza mensajes a los okupas con dos lonas más en Badalona y Sant Boi, cerca del aeropuerto del Prat. "Hola, okupa, 48 horas ¡y fuera!" y "Vuela tranquilo, tu casa te espera a la vuelta". Estos mensajes solo se pueden en castellano. ¿No hay okupaciones en catalán? Se ve que anda muy disputado el voto de Aliança catalana.

El caso es que según los últimos sondeos, la tendencia en el bloque de la derecha es clara: el PP se recupera a costa de Vox. Según 40db, el partido de Santiago Abascal sufre un descenso de punto y medio en su estimación de voto desde el comienzo de la campaña. Y el PP recuperaría algo más de la mitad gracias al electorado más moderado del PSOE, que parece dispuesto a pasarse al PP. ¿Realidad o ficción?