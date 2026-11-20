Déjame que te cuente en qué se parece ser poderoso a ser elegante, también a ser humilde. Si tienes que explicar que lo eres es que no lo eres. Pasa también con los chistes. Y con las estrategias electorales de los debates. Cuando tienes que explicarlas, malo. Es que no han funcionado. Seguro que viste el debate de anoche.

Uy, este no es el de anoche. Pero sí para el que por lo visto se preparó Sánchez. La estrategia que aplicó Sánchez en el debate está inspirada en el Obama de 2008 con McCain. Es difícil encontrar un punto de comparación peor para el presidente Sánchez, que el Obama de 2008.

La estrategia que aplicó Sánchez en el debate está inspirada en el Obama de 2008

Sánchez lleva ocho años gobernando, Obama era el aspirante. Para un candidato poco conocido, la calma servía para demostrar que estaba preparado para gobernar. Sánchez lleva ocho años en el poder y va por detrás en las encuestas. Ahí la calma se puede leer como resignación o agotamiento. Que es lo que la mayoría de gente, que no tiene un doctorado en Oxford ni es catedrático de comunicación, ha entendido.

Y la prueba de que la estrategia de Sánchez en el debate electoral no funcionó es que al día siguiente nos han llegado las teorías explicando los porqués. Por lo visto la estrategia utilizada por el presidente se llama ‘banco de niebla’. Dar en parte la razón al otro y mantener la postura propia cuidando el tono y sin justificarse.

Obama tenía un relato que defender: cambio frente a continuidad. Sánchez tenía una gestión de ocho años que defender, sin embargo, y no supo hacerlo. Ahí dar parte de razón al rival, que es la esencia del banco de niebla, puede acabar confirmando el marco del adversario en lugar de desactivarlo.

Feijóo mintió o dio datos descontextualizados, siendo generosos. Pero eso también muestra una debilidad del presidente del Gobierno, no ya por no defender su gestión, sino por no corregir a Feijóo cuando daba datos efectistas pero incorrectos

Muchos de los críticos que le han salido a Feijóo le acusan del tono faltón lleno de datos imprecisos. Pero eso también deja mal a Sánchez, que no le supo o no le quiso corregir en directo. Sánchez estaba tan cambiado que parecía su propia oposición. Oposición a su tono habitual. El Sánchez que conocemos, y después de ocho años ya nos vamos conociendo, es rápido en la réplica. El de anoche no.

Feijóo, cómodo en las encuestas, solo tenía que no tropezar. Sánchez, obligado a remontar, necesitaba algo parecido a un milagro televisivo. En vez de eso la noche fue muy desconcertante. El favorito en las encuestas salió a por todas y el que iba por detrás eligió la calma. Tan calmado apareció el presidente que la llamada estrategia de la niebla, parecía la de Niebla, pero no la que se estudia en Oxford, sino la del perro de Heidi,

El favorito en las encuestas salió a por todas y el que iba por detrás eligió la calma

El PP celebra prematuramente

Tiempo tendremos en La Brujula de hablar de mucho más que del cara a cara. Pero es que hoy no se habla de otra cosa. Ni los socios de Sánchez entienden bien qué hizo anoche el presidente ni por qué. ¿Mantendrá Pedro Sánchez la misma estrategia en el debate de la semana que viene? Porque en el Partido Socialista aseguran estar contentísimos con lo sucedido anoche en el cara a cara. Éxito total, dicen en Ferraz .

Claro, que esa opinión solo la tienen en Ferraz (y de puertas para afuera, claro, porque en cuanto rascas un poco salen socialistas reconociendo el desconcierto). En Moncloa también están encantados (o eso dicen). Los ministros han recibido hoy al presidente Sánchez con aplausos en el Consejo de Ministros. Puede que sea para felicitarle por el cara a cara o puede que para subirle la moral. Si están tan encantados en el PSOE como dicen con un debate que prácticamente todos los analistas dan a Feijóo por ganador, volveremos a ver a lo largo de esta campaña esta versión de Sánchez tan desconcertante.

Mientras tanto, en el PP, celebran sin tapujos el resultado del cara a cara. Anoche ya se notó la euforia, la prudencia aconseja que demasiada. Y tras pasarse la campaña Feijóo diciendo que él no baila, que lo suyo es la política seria, la fiesta anoche en la calle Génova tenía hasta DJ. Como si fuera un ensayo de la noche electoral que llevan de retraso desde el 23J. Un ensayo arriesgado, porque queda todavía una semana entera de campaña.

Y según algunos trackings, como el de 40db de esta tarde, dan que PP baja y PSOE sube. Tras el debate que todo el mundo da al PP por ganador, lo curioso es que el PP se deja un diputado respecto al anterior tracking y se queda con 133 escaños. El PSOE, por su parte, suma cuatro diputados y crece hasta los 124. Vox pierde dos escaños y obtendría 56. Es solo un tracking. Y el cara a cara, solo debate. Y tan arriesgado es equivocarse de estrategia como cantar victoria antes de tiempo.