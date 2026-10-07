Latorre, sobre el regreso de Puigdemont: "Él invistió a Sánchez a cambio de la amnistía y lo dejó caer cuando no podía extraer más de él"

La legislatura termina de una forma muy coherente, con Carles Puigdemont planeando su regreso a España. Él le dio inicio a la legislatura y él puso fin. Él invistió a Sánchez a cambio de la amnistía y lo dejo caer cuando vio, por un lado que no podía extraer más de él… y porque una nueva fuerza llamada Alianza Catalana, más de derechas, más xenófoba, más nacionalista le daba el sorpasso en las encuestas y ponía a Junts en trance existencial.

Comparecía Carles Puigdemont después de conocer que el juez Pablo Llarena, el magistrado que lleva persiguiéndolo durante todos estos años, levantara la orden de detención sobre él. Aunque el hombre clave que ha permitido que hoy Carles Puigdemont ya no sea un perseguido de la Justicia es Cándido Conde Pumpido, el hombre que ha puesto al Tribunal Constitucional al servicio de un proyecto político, que comenzaba por amnistiar a los líderes del procés incluso de sus delitos de corrupción.

Porque esa es una de los tristes legados de este mandato: restarle gravedad a la corrupción. No me refiero al desfalco de los Koldo, Ábalos, muy probablemente Santos Cerdán y seguramente José Luis Rodríguez Zapatero. Que ya la Justicia, a pesar del acoso gubernamental, se encarga de concederle toda la gravedad que merece sino a que para lograr la impunidad del procés, para comprar el voto de los independentistas, hubo que reformar el Código Penal para rebajar el delito de malversación y hubo que tratar de convencer al ciudadano de que hay un tipo de corrupción, si no buena, menos mala.

Ahí es dónde encajaría el caso de Puigdemont con la muy estimable colaboración del muy disciplinado Conde Pumpido. Un jurista que no milita en la Justicia sino en la Política.

Si tu capricho, en lugar de comprarte un Ferrari, es agenciarte una republica, entonces la malversación tiene una causa que la ennoblece. ¿Es una derrota, como dice Carles Puigdemont? Bueno, que un delincuente deje de responder por sus delitos siempre es una derrota del Estado de Derecho. Pero eso no significa que Puigdemont pueda reivindicar el triunfo.

Su huida a Waterloo ha servido para minar la autoestima de la democracia española y en cuanto el PSOE lo necesitó llegó a enviar a un secretario de Organización como Santos Cerdán. a retratase debajo de una urna del 1 de Octubre.

Pero Puigdemont, cuando regrese, va a encontrar una Cataluña en la que el procés es un mal recuerdo, hay un sentimiento de estafa en el independentismo y Junts sucumbe ante una fuerza más de derechas, más xenófoba, más nacionalista. ¿Un triunfo?, bueno, muy relativo. El triunfo que otros le permitieron obtener… sin más… porque el procés, y Puigdemont, fueron derrotados… no con los indultos, ni amnistías, ni salvador illa… sino el mismo día en que se aplicó un 155, se destituyó a todo el gobierno, él puso pies en polvorosa y no ocurrió nada de nada.

¿Cuándo va a regresar Carles Puigdemont? Pues él no lo ha aclarado. Para entender estas cosas es mejor escuchar a su abogado Gonzalo Boye, que es un hombre muy interesante, ahora es el azote de Pedro Sánchez y tiene la particularidad de ser el único abogado con peor historial delictivo que su defendido.

La causa aún no está cerrada ni Puigdemont amnistiado, pero es cuestión de unas pocas semanas. El juez Llarena quiere esperar a conocer el texto íntegro de la sentencia del Constitucional y de los cinco votos particulares que corresponden a la minoría conservadora. Entonces sí, debería dictar el auto de archivo de la causa del procés. Y a ese momento aguarda el líder de Junts para su regreso.

Puede que Puigdemont… llegue después de las elecciones. O quizás irrumpa en campaña. Puede que se sume a la huelga general… ah, no, que la huelga general también se convoca contra él.

La huelga general y su efecto en la campaña electoral

Es que esta que se avecina es una huelga original bien original… bien original en Europa occidental, quiero decir… en otras latitudes las manifestaciones verticales y las movilizaciones promovidas desde el poder contra la oposición son más frecuentes.

Miren que ayer en Más de Uno entrevistábamos a Antonio Garamendi y el hombre se mostraba muy crítico con la huelga. El presidente de la patronal de patronales, la CEOE, decía que incluso era dudoso el encaje legal de esta ley. Que podía ser ilegal, vamos. Y que en cualquier caso no era demasiado democrático paralizar un país y perjudicar a las empresas para castigar a la oposición

Pues fíjense que por mucho que se desgañitara Antonio Garamendi en su denuncia, no consiguió tan demoledor como María Jesús Montero. Es que a María Jesús Montero, visto el éxito alcanzado en Andalucía, han decidido encargarle la estrategia de la campaña del 29N. Parece que esa estrategia se va a basar en la sinceridad demoledora, en una transparencia atroz. Escuchen lo que dice sobre la huelga general… que sí, que es contra la oposición

Los dos decretos de vivienda y la Diputación Permanente

Mientras tanto, el presidente del Gobierno daba un mitin desde la Moncloa para enorgullecerse por haber colado por la puerta de atrás del Congreso sus decretos de Vivienda. Este tipo de tretas son las que causan una impresión casi pavorosa en la oposición, que se cree que está ante un genio del mal.

No, mire, es una persona que en primer lugar es capaz de utilizar todos los recursos que le brinda el Estado para hacer campaña y que no tiene reparo en utilizar una treta vil que él mismo sabe una treta vil para meter una ley en el BOE saltándose los más elementales procedimientos. Y digo que él sabe que es una treta vil porque aquí en estos micrófonos que la Diputación Permanente no se puede utilizar para eso.

En cualquier caso sepan que el decreto importante, el que el Gobierno quiere que se apruebe, se va a aprobar, porque el PNV vuelve a ofrecerle su apoyo crítico, supercrítica, extracrítico, megacrítico. El PNV vuelve a hacerse cómplice, en este caso de un fraude democrático.

Maribel Vaquero es la portavoz del PNV, que es ese partido que está ahí parado como un conejo en la noche en mitad de la carretera con los ojos como platos mirando hipnotizado por los faros del camión que los va a arrollar. Que es Bildu.