Marta García Aller analiza el impacto de la visita de los reyes a Ceuta: "Un respaldo institucional que llevaban dos meses y medio esperando"

Déjame que te cuente dónde han estado esta tarde los Reyes de España. Han estado en Ceuta, sí. Pero además de pasearse por calles llenas de gente, vítores y banderas, los Reyes han estado esta tarde en el cementerio musulmán de Sidi Embarek, a la orilla del mediterráneo, donde las tumbas se identifican tan solo con un número, sin nombre. Allí están enterradas 90 víctimas de la llegada masiva de migrantes del 30 de julio. Porque además de una crisis migratoria y un asalto a la frontera española, lo que pasó en Ceuta fue una tragedia humana.

Y los reyes han estado allí, en silencio, mostrando sus respetos con la mano en el pecho. Y han dejado un mensaje muy claro con esa visita al cementerio musulmán. La de reconocer esa tragedia, esos muertos, esas víctimas de las que Marruecos se ha desentendido por completo. Entre las 90 víctimas había, al menos, una mujer y un niño. Todavía no sabemos cómo va a reaccionar Marruecos a la visita de los Reyes a Ceuta, pero sabemos cómo ha reaccionado a sus muertos. Ignorándolos.

Todavía no sabemos cómo va a reaccionar Marruecos a la visita de los Reyes a Ceuta, pero sabemos cómo ha reaccionado a sus muertos, ignorándolos

Los reyes de España han ido a saldar una deuda con los ceutíes. Así lo ha dejado escrito el rey. SSMM han dejado claro que han ido a apoyar a la sociedad ceutí (y a las cuatro confesiones que conviven en ella — la musulmana, cristiana, hebrea e hindú). Esa diversidad también está quedando clara en su itinerario. Los Reyes también han estado en un colegio ceutí esta tarde. El Vicente Aleixandre, en el barrio de Manzanera, donde muchos de los niños son musulmanes.

Y si el presidente Vivas advertía esta mañana ante los Reyes de que Ceuta "es una olla a presión que en cualquier momento puede estallar", Felipe VI acaba de decir en su discurso que las imágenes del 30 de julio fueron un shock. Pero también ha ensalzado el "temple" y el "coraje" de los ceutíes, así como el "ejercicio cotidiano de convivencia" de la sociedad ceutí, "por encima de razas, lenguas y religiones, y que es una valiosa enseñanza".

Y, por supuesto, ha insistido en la españolidad de Ceuta y Melilla. También se ha mostrado Su majestad contundente con la expulsión de todos los que no tengan derecho a quedarse en Ceuta.

Las palabras del rey han sido muy esperadas por los ceutíes, en un respaldo institucional que llevaban dos meses y medio esperando. ¿Pero cómo habría reaccionado Ceuta si en vez de los reyes Felipe y Letizia hubiera sido el presidente Sánchez el que hubiera querido pasearse por las calles de Ceuta?

Esto último solo podemos imaginárnoslo, porque Pedro Sánchez no pisa Ceuta desde el 31 de julio, justo después del asalto de decenas de miles de personas a la frontera ceutí y justo antes de irse de vacaciones. El presidente no ha querido volver.

Las prisas previas a la visita

Mientras las calles se engalanaban para la visita y vitoreaban a sus majestades, hay una pregunta incómoda que queda por responder. La de las prisas. Prisas que han llevado a muchos ceutíes a cuestionarse si las prisas de los últimos días en vaciar las playas de los asentamientos de migrantes no se podrían haber hecho antes y si no serán un lavado de cara provisional solo para la visita real. El Gobierno daba por concluidos este fin de semana, justo antes de la visita de los Reyes, los desalojos de los asentamientos de migrantes en Ceuta y presumía de cifrar en 12.000 los retornos desde agosto.

O sea, que el Gobierno presume a la vez de lo mucho que se echan acelerado los retornos, y de estar preservando todos los derechos de las personas migrantes y solicitantes de asilo. Esto último, sin embargo, no está convenciendo a las ONG, que están denunciando abusos. Dicen que buena parte de los 2500 retornos teóricamente voluntarios de los últimos días, no eran tan voluntarios ni preservaban las garantías de los triajes.

¿Dónde están los migrantes que hasta hace nada estaban en las playas y de repente ya no vemos?

Así que cuando los Reyes se vayan de Ceuta habrá que seguir mirando atentamente lo que está pasando. Quedan muchas preguntas por responder: ¿Dónde están los migrantes que hasta hace nada estaban en las playas y de repente ya no vemos? ¿Y está el Gobierno permitiendo que se vulneren los derechos de las personas migrantes al tiempo que presume de cumplir todas las garantías? ¿Cuándo volverán los ceutíes a la normalidad?