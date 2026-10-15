Marta García Aller explica cómo han entrado las pensiones en la campaña electoral: "No es un debate serio sobre la viabilidad del sistema"

Déjame que te cuente por qué de repente en campaña electoral se está hablado de repente tanto de pensiones. A ver qué partido convence más a los pensionistas de que se fien de ellos. Es lo que dijo Esther Muñoz, la portavoz del PP, en un podcast hace unos días. Y desde entonces, el PP ha intentado corregir el tiro, empezando por la propia Muñoz. También Feijóo ha insistido en que el PP garantiza las pensiones.

Y, claro, el PSOE no ha desaprovechado la oportunidad de entrar de lleno en el debate de las pensiones. Y, además de meter miedo, aprovecha el Gobierno para apuntar una subida de pensiones justo después de las elecciones, en diciembre, con el Ejecutivo en funciones. Y, ya puestos, el vicepresidente Carlos Cuerpo también

Esta guerra por las pensiones no es un debate serio sobre la viabilidad del sistema ni sobre qué reformas harían falta a largo plazo, porque paradójicamente una campaña electoral no es un lugar donde plantear reformas serias.

Paradójicamente una campaña electoral no es un lugar donde plantear reformas serias

Es un poco trampa, esto. No es subir las pensiones antes del 29N, pero sí anunciarlo antes. Para que quede claro que el Gobierno las va a subir al IPC, algo que por cierto obliga la ley. Claro, que la ley también obligaba a presentar Presupuestos Generales del Estado. Y eso no ha sido posible. Ni este año ni ninguno de esta legislatura. Ha dicho Cuerpo que si no se han presentado es justo justo porque se adelantaron las elecciones. Ya es casualidad.

La izquierda sigue sin entenderse a sí misma

Tiempo tendremos hoy de hablar en La Brújula de qué reformas necesita el sistema de pensiones, cómo de viable es y por qué una campaña electoral es el menos favorable de todos los escenarios para abordar ese debate. Y hablaremos también de los Premios Planeta, claro, que hoy celebran su 75 edición y a punto estamos de conocer qué escritor será el ganador o ganadora de esta edición. En seguida conectamos con Barcelona. Pero antes vamos a ver qué pasa con el espacio a la izquierda del PSOE, que sigue sin candidato claro para el 29N.

Podemos ha ofrecido pactos pero solo a IU en diez comunidades, mientras IU se niega a negociar con Podemos fuera del Frente Amplio. Y la candidata de Frente Amplio, Ada Colau, cuestiona la estrategia de Podemos de negociar acuerdos electorales territoriales en lugar de integrarse en una misma candidatura de las izquierdas.

A todo esto, Emilio Delgado, número uno del Frente Amplio por Madrid, llama a Podemos fuerza "extraparlamentaria", dice que están a tiempo de que se sume el resto, pero dice que se enteró a través de los medios del acuerdo entre Montero y Rufián. Así que de momento, el Frente Amplio, de amplio, nada. Y lo de Frente, puede ser, pero frente entendido como un frente unido, sino frente como un campo de batalla.