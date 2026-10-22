Onda Cero Podcast, gran triunfadora en los Podcast Days 2026, con premios para 'Los perseguidos', 'Esto no ha pasado' y Rebeca Marín

Onda Cero Podcast ha conseguido tres premios en los Podcast Days 2026, cuya ceremonia se celebró este jueves. La plataforma de audio digital de Atresmedia Radio ha sido una de las grandes protagonistas de la gala, con reconocimientos para 'Los perseguidos', 'Esto no ha pasado' y la periodista Rebeca Marín.

La ficción sonora 'Los perseguidos', dirigida por Pablo Lara, ha obtenido el premio a la mejor ficción sonora del año, mientras que 'Esto no ha pasado', dirigido y presentado por Mario Viciosa, ha sido reconocido como mejor pódcast conversacional. Por su parte, Rebeca Marín ha recibido el premio a la mejor presentadora (host) por su trabajo al frente del videopódcast 'Prohibido morirse'.

Onda Cero Podcast llegaba a la ceremonia como la entidad con más nominaciones, un total de siete, por delante de La República Independiente de la Radio y El Extraordinario, que contaban con cuatro candidaturas cada una.

'Los perseguidos', mejor ficción sonora

La serie 'Los perseguidos' está basada en la novela homónima de Fernando Benzo, ganadora del Premio Azorín. Se trata de un thriller policiaco y político de ocho episodios que sigue a Daniela Lozano, una periodista que investiga la muerte de su pareja y acaba descubriendo una trama de corrupción relacionada con policías, mafias internacionales y las altas esferas del poder.

Escrita y dirigida por Pablo Lara, la producción cuenta con un reparto encabezado por Natalia Huarte, Salva Reina, Israel Elejalde, María Hervás, Fernando Tejero, Víctor Clavijo y Nacho Fresneda.

La serie, coproducida por Onda Cero Podcast y Break The Format Media, utiliza tecnología Dolby Atmos y un diseño sonoro cinematográfico para ofrecer una experiencia de audio inmersiva.

'Esto no ha pasado', mejor pódcast conversacional

El segundo reconocimiento ha sido para 'Esto no ha pasado', una coproducción de Onda Cero Podcast y Newtral dirigida y presentada por Mario Viciosa.

El programa combina ciencia, periodismo y ficción sonora para abordar algunos de los grandes misterios a los que se ha enfrentado la comunidad científica.

A lo largo de sus episodios, investigadores y especialistas explican descubrimientos relacionados con Pompeya, la inteligencia artificial, la bioingeniería o la exploración espacial. El formato, concebido como un true science, utiliza recursos narrativos de ficción para acercar la divulgación científica al público.

Rebeca Marín, premiada por 'Prohibido morirse'

El tercer galardón ha reconocido a Rebeca Marín como mejor host por 'Prohibido morirse', el videopódcast de entrevistas que dirige y presenta.

El formato parte de una pregunta: "¿Qué harías si supieras que al mundo solo le quedan 30 minutos?". A partir de esa premisa, Marín conversa con personalidades de la cultura, la música, la televisión y la política sobre recuerdos, arrepentimientos y decisiones personales.

Willy Bárcenas, Eva Soriano, Roberto Leal, Albert Rivera y Adriana Torrebejano figuran entre los invitados del programa.

Con estos tres reconocimientos, Onda Cero Podcast refuerza su apuesta por la producción de contenidos originales y los nuevos formatos de audio digital.

Las tres producciones premiadas están disponibles en la web y la aplicación de Onda Cero, así como en las principales plataformas de audio y vídeo.