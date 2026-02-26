¿Qué harías si al mundo le quedara media hora?: Onda Cero Podcast estrena ‘Prohibido morirse’, dirigido y presentado por Rebeca Marín

Onda Cero Podcast estrena este jueves ‘Prohibido morirse’, el nuevo proyecto sonoro de la periodista y comunicadora Rebeca Marín, un formato de entrevistas que parte de una premisa tan inquietante como sugerente: ¿Qué diríamos y qué haríamos si supiéramos que estamos viviendo los últimos 30 minutos del mundo?

El podcast propone una conversación semanal en la que cada invitado se enfrenta a preguntas esenciales, incómodas y reveladoras. Desde qué se llevaría al fin del mundo hasta de qué se arrepiente, qué repetiría o qué no debería desaparecer jamás de la humanidad.

‘Prohibido morirse’ combina profundidad, ironía y sensibilidad. El tono es cercano y distendido, pero sin renunciar a la reflexión. Cada episodio se convierte en un retrato humano que aborda tanto la trayectoria profesional del invitado como su mirada más íntima ante la vida y la muerte.

El podcast contará con perfiles muy diversos: figuras de la política, la cultura o la actualidad —cantantes, actores, escritores, deportistas o comunicadores— junto a personas anónimas cuyas historias extraordinarias merecen ser escuchadas.

En los primeros episodios de ‘Prohibido morirse’, Rebeca Marín conversará con Willy Bárcenas, Eva Soriano, Roberto Leal, Albert Rivera y Adriana Torrebejano.

La voz detrás del micrófono

Rebeca Marín cuenta con más de 20 años de trayectoria en radio, televisión y prensa, consolidándose como una de las voces especializadas en comunicación cultural en el panorama mediático. Actualmente participa en Onda Cero en los programas ‘Por fin’ y ‘Gente viajera’. Además, es colaboradora de programas de televisión y articulista en prensa A lo largo de su carrera ha trabajado con instituciones como la Consejería de Cultura de la Comunidad de Madrid y dirige la estrategia de comunicación de proyectos culturales de referencia, como la feria internacional de arte JUSTMAD.

Con este estreno, Onda Cero Podcast refuerza su apuesta por los contenidos originales y de autor, ampliando su oferta con un formato que conecta con las inquietudes contemporáneas: la identidad, el legado y la necesidad de reír incluso cuando todo parece derrumbarse.

El primer episodio (Willy Bárcenas) de ‘Prohibido morirse’ ya está disponible en la web y app de Onda Cero y en las principales plataformas de audio. Y cada semana, un nuevo capítulo