María Hernández, nueva directora y presentadora del informativo 'Noticias mediodía' de Onda Cero

La periodista María Hernández es desde este lunes la nueva directora y presentadora del informativo 'Noticias mediodía' en sustitución de Elena Gijón, que cierra una brillante etapa profesional en Onda Cero tras 35 años en la cadena.

Desde este lunes, la voz de María Hernández se puede escuchar cada día, de 14.00 a 14.30 horas en el informativo que ordena y resume la actualidad de la mañana en España y el resto del mundo con credibilidad, independencia y pluralidad, señas de identidad que la periodista salmantina mantendrá como parte del ADN de 'Noticias mediodía'.

Licenciada en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, María Hernández inició su trayectoria profesional en 1991, en una recién nacida Onda Cero, donde ha crecido personal y profesionalmente.

Comenzó en la sección de local Madrid para pasar posteriormente a las secciones de Economía y Sociedad, hasta llegar a ser subdirectora del informativo 'La brújula' durante la etapa de Carlos Alsina al frente.

Desde hace una década, María Hernández asumía la subdirección de ‘Noticias mediodía’ para ahora ponerse al frente del informativo de referencia de los mediodías de Onda Cero.

Adiós a Elena Gijón tras 35 años

La hasta ahora directora de 'Noticias mediodía' pone fin a una extraordinaria trayectoria profesional en Onda Cero, donde llegó en sus orígenes. En los últimos 16 años ha sido la responsable de contarle a los oyentes cada día las principales noticias de la mañana.

Elena Gijón