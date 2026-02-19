Onda Cero Podcast estrena ‘Mujeres’, con Mamen Mendizábal, un recorrido por las biografías femeninas más influyentes y disruptivas del siglo XX

Onda Cero Podcast estrena ‘Mujeres’, la serie original narrada por Mamen Mendizábal que propone un recorrido apasionante por algunas de las biografías femeninas más influyentes —y también más incómodas— del siglo XX en España.

Inteligentes, atrevidas, malvadas, todas humanas, imperfectas y con vidas extraordinarias. Así son las protagonistas de esta producción que, a través de diez episodios, reconstruye historias personales que ayudan a comprender los grandes cambios políticos, sociales y culturales de nuestra historia reciente.

‘Mujeres’ no es un homenaje complaciente ni un juicio histórico. Es un retrato complejo y matizado de mujeres que tomaron decisiones —a veces admirables, a veces controvertidas— y que influyeron decisivamente en el rumbo del país.

La serie apuesta por una narración que humaniza a sus protagonistas y contextualiza sus acciones, mostrando sus luces y sus sombras para ofrecer al oyente una comprensión más profunda de la historia.

Diez historias que explican un país

Cada episodio de ‘Mujeres’ se centra en una figura cuya vida refleja un momento clave del siglo XX español:

•Ascensión Mendieta, el rostro de la memoria histórica, que esperó más de 80 años para recuperar los restos de su padre, asesinado durante el franquismo.

•Ángeles Alvariño, oceanógrafa pionera que descubrió 22 especies de zooplancton y dejó una huella científica aún vigente.

•Carmen Díez de Rivera, primera y única directora de gabinete de la Presidencia del Gobierno en España, figura clave en la Transición junto a Suárez.

•Lilí Álvarez, primera estrella internacional del tenis español y defensora del deporte como herramienta de emancipación femenina.

•Yoyes (María Dolores González Katarain), primera dirigente de ETA que abandonó la lucha armada y pagó con su vida esa decisión.

•Margarita Salas, referente mundial de la biología molecular y autora de uno de los descubrimientos científicos más rentables de la historia de España.

•Pilar Primo de Rivera, fundadora de la Sección Femenina, cuya influencia marcó a generaciones de españolas.

•Isabel Álvarez de Toledo, la duquesa roja, aristócrata que desafió al franquismo y dignificó uno de los archivos históricos más importantes de Europa.

•Margarita Sánchez, la viuda negra de Barcelona, cuyo caso criminal conmocionó a la sociedad española.

•Rosalía Mera, empresaria clave en los orígenes de Zara y una de las mujeres más ricas de España, con una destacada visión social.

Dirigido por Pablo González Batista y Conchi Cejudo, y con guion de Mamen Mendizábal y Belén Remacha, ‘Mujeres’ combina rigor periodístico, narrativa envolvente y un cuidado diseño sonoro para ofrecer una experiencia inmersiva. La música original está firmada por Miguel Marcos y el diseño de sonido por Eloy de la Haza Casquet y Guillermo García.

Con este lanzamiento, Onda Cero Podcast refuerza su apuesta por los contenidos originales de alta calidad y por el periodismo narrativo como herramienta para conectar con nuevas audiencias.

‘Mujeres’ ya está disponible en Onda Cero Podcast y en las principales plataformas de audio.