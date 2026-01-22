ESTRENO

Onda Cero Podcast estrena la road movie ‘Desierta sangre’, creada por Paula del Fierro

La guionista y escritora chilena sumerge con esta ficción en un viaje en coche por el desierto en el que cada kilómetro revela más sombras que luces. ‘Desierta sangre’ combina el ritmo narrativo del cine negro con la introspección psicológica del drama contemporáneo en una producción en la que cada uno de sus ocho episodios arroja nuevas incógnitas.

🚘 Escucha el podcast 'Desierta Sangre'

Onda Cero Podcast

Madrid |

Onda Cero Podcast estrena ‘Desierta sangre’, un thriller de ficción original de ocho episodios que invita al oyente a cruzar el desierto más peligroso: el de las verdades enterradas.

Dos policías, un viaje por carretera y un ascenso que parecía ser el final feliz de una hazaña policial. Pero lo que parecía una travesía rutinaria se convierte en una inquietante odisea emocional y moral donde cada kilómetro revela más sombras que luces.

El thriller, con estructura de road movie, se adentra en los límites de la lealtad, el peso del pasado y la fragilidad de la verdad. La tensión crece en cada episodio, atrapando al oyente en un paisaje árido, no solo geográfico, sino también humano.

Creada, escrita y dirigida por la autora chilena Paula del Fierro, ‘Desierta sangre’ combina el ritmo narrativo del cine negro con la introspección psicológica del drama contemporáneo. Con una sólida trayectoria en guion y narrativa sonora, Del Fierro se consagra como una de las voces más potentes del audioficción en español. Su capacidad para construir atmósferas densas, diálogos afilados y personajes con múltiples capas emocionales es el motor que impulsa esta producción.

Del Fierro, que firma también la dirección de la serie, ha sabido rodearse de un equipo técnico y artístico de primer nivel. Destacan las interpretaciones de Eduardo Bosch y David Robles como los protagonistas, acompañados por Inés Aldea, Mayte Mira y un elenco que da vida a personajes tan misteriosos como inolvidables.

El diseño y la sonorización corren a cargo de Alfonso Sanz (Mr. Peaks) y Álex Escutia, responsables de sumergir al oyente en una experiencia sensorial envolvente y cinematográfica.

Cada uno de los capítulos de ‘Desierta sangre’ abre una nueva puerta a lo desconocido, en un viaje donde no solo se pone en juego el destino profesional de sus protagonistas, sino también su integridad moral y su propia supervivencia.

‘Desierta sangre’ es más que un thriller: es una historia sobre lo que dejamos atrás… y lo que no estamos dispuestos a enfrentar; y ya está disponible en la web y app de Onda Cero y en las principales plataformas de audio.

