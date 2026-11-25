Onda Cero Podcast estrena ‘Vulnerables’, la adaptación sonora de la serie documental de laSexta que se adentra en algunos de los problemas de salud mental más preocupantes entre adolescentes y jóvenes. A través de historias reales, testimonios en primera persona y la mirada de profesionales especializados, esta producción invita a escuchar, comprender y reflexionar sobre situaciones de sufrimiento que muchas veces permanecen ocultas.

Las agresiones sexuales sufridas durante la infancia, el suicidio adolescente, las autolesiones y los trastornos de la conducta alimentaria son los ejes de esta serie documental, que llega al formato podcast con seis episodios organizados en torno a tres grandes temáticas.

‘Vulnerables’ pone voz a quienes han vivido estas experiencias y a sus familias, pero también a los expertos que trabajan en su prevención y tratamiento. Sus testimonios permiten conocer las consecuencias emocionales y psicológicas de estas situaciones, las dificultades para pedir ayuda y la importancia de contar con apoyo profesional y familiar.

La influencia de las redes sociales, la hiperconexión, la presión por la imagen, la necesidad de aceptación, la soledad o el silencio ante el sufrimiento son algunos de los factores que atraviesan estas historias.

Más allá de mostrar el dolor, ‘Vulnerables’ pone el foco en las posibilidades de recuperación, en la identificación de las señales de alerta y en la necesidad de abrir espacios de diálogo sobre la salud mental de los más jóvenes.

‘Vulnerables’ es una producción de Onza para Onda Cero Podcast y atresplayer, dirigida por Gustavo Ron y Gonzalo Sagardía, y el asesoramiento de la reconocida psiquiatra Marian Rojas Estapé. La adaptación al audio corre a cargo de Osmos Global.

Tres realidades, seis episodios

La serie arranca con ‘La lacra de la agresión sexual’, dos episodios que recogen los testimonios de víctimas de violencia sexual durante la infancia. Sus relatos muestran cómo estas experiencias pueden marcar sus vidas, las consecuencias del silencio y las dificultades para reconocer y expresar lo sucedido. Familiares y especialistas profundizan en las secuelas de estas agresiones y en el papel fundamental de las terapias y el acompañamiento profesional en los procesos de recuperación.

El segundo bloque, ‘Suicidio adolescente, una epidemia oculta’, aborda una de las realidades más delicadas de la salud mental juvenil. A través de testimonios y del análisis de profesionales, los dos episodios exploran las situaciones de sufrimiento emocional que pueden desembocar en conductas suicidas, los factores de riesgo y las señales de alerta. También ofrecen claves para comprender cómo actuar ante las autolesiones, la importancia de hablar abiertamente del sufrimiento y el papel del entorno familiar y de los tratamientos especializados.

Por último, ‘La obsesión por el físico’ se centra en la presión que sienten muchos adolescentes y jóvenes por alcanzar determinados ideales de belleza y lograr la aceptación social. Los dos episodios analizan la influencia de las redes sociales, la baja autoestima y la preocupación por el peso y la imagen corporal en la aparición de trastornos de la conducta alimentaria. Los testimonios de quienes los padecen y las explicaciones de profesionales permiten conocer sus consecuencias y las posibilidades de tratamiento y recuperación.

Escuchar para comprender, comprender para ayudar

Con su llegada a Onda Cero Podcast, ‘Vulnerables’ traslada al universo del audio el compromiso de la producción documental de laSexta con la visibilización de realidades sociales que requieren atención y sensibilidad.

La serie ofrece una mirada cercana y rigurosa sobre la salud mental de adolescentes y jóvenes, sin perder de vista un mensaje esencial: reconocer el sufrimiento, hablar de él y pedir ayuda son pasos fundamentales para afrontar estas situaciones.

‘Vulnerables’ se incorpora al catálogo de Onda Cero Podcast, ampliando su oferta de contenidos documentales y de actualidad social con una producción que invita a escuchar las historias de quienes muchas veces no encuentran la manera de hacerse oír.

Los dos primeros episodios de ‘Vulnerables’, que abordan ‘La lacra de la agresión sexual’, ya están disponibles en la web y app de Onda Cero. Y la serie completa se puede ver en atresplaye