Onda Cero Podcast estrena la segunda temporada de ‘Simulacro’, la ficción de Julio Rojas que invita a cruzar al otro lado de la realidad

Onda Cero Podcast estrena la segunda temporada de ‘Simulacro’, la ficción sonora creada por Julio Rojas, autor de ‘Retornados’ (disponible en la web y app de Onda Cero), y ‘Caso 63’, que se adentra en los límites entre la realidad, la percepción y la simulación. La nueva entrega, de diez episodios, ya está disponible junto a la primera temporada en Onda Cero Podcast.

Han pasado tres años desde la desaparición en Canarias de Marcos Oliveira, uno de los padres de la inteligencia artificial. El científico estaba convencido de que vivimos dentro de una simulación y dejó tras de sí una serie de mapas con los puntos en los que, según creía, se encontraban las puertas de acceso “al otro lado”.

Desde entonces, miles de personas han seguido sus mapas y han llegado a las islas en busca de esas puertas. Son los llamados “buscadores”: hombres y mujeres que han abandonado sus vidas para intentar descubrir los secretos que, según Oliveira, esconde la realidad.

En este contexto llega a La Palma Irene Arizmendi, una reportera de guerra que acaba de perder al amor de su vida. Su objetivo inicial es grabar un reportaje de viajes, pero el encuentro con los buscadores despierta su interés y la lleva a investigar la historia de Oliveira. Cuanto más se acerca a ellos, menos consigue distinguir entre la historia que ha venido a contar y la que empieza a vivir.

Leonor Watling interpreta a Irene, mientras que Alejandro García da vida a Gonzalo, el cámara local que la acompaña por el archipiélago. Alberto San Juan encarna al profesor Marcos Oliveira; Isak Férriz interpreta al escritor Santiago Álvarez, cuya investigación originó el movimiento de los buscadores, y Abril Zamora da vida a Ariadna Miranda, una programadora visionaria a la que todos conocen como “la arquitecta”.

La segunda temporada de Simulacro recorre diferentes escenarios de las islas de La Palma, La Gomera, Gran Canaria y El Hierro. Sus paisajes, sonidos y tradiciones se integran en una historia que plantea preguntas sobre la inteligencia artificial, la superinteligencia, el duelo, el azar, la percepción y la necesidad humana de encontrar respuestas.

“’Simulacro’ es una búsqueda de la realidad en un mundo de mentiras. ¿Es esto lo único que tenemos? ¿Hay algo al otro lado de esta cortina llamada realidad?”, explica Julio Rojas, creador de la serie.

La ficción está dirigida por Marcus H y Mar Abad, cofundadores de El Extraordinario, y cuenta con la dirección de sonido y música original de Andreu Quesada. Todos los paisajes sonoros de la serie se han grabado in situ en las islas de La Palma, La Gomera y El Hierro.

Una primera temporada reconocida internacionalmente

La primera temporada de ‘Simulacro’ presentó la desaparición de Marcos Oliveira y el recorrido del escritor Santiago Álvarez por las ocho islas Canarias para intentar encontrarlo. La serie construyó un thriller psicológico y especulativo alrededor de la inteligencia artificial, la teoría de la simulación y la fragilidad de la realidad.

Desde su estreno, la T1 ha superado los 2,2 millones de escuchas, ha recibido un Premio Ondas y un Premio iVoox en 2025 y ha formado parte del top 20 de los pódcast más escuchados en seis países.

Las dos temporadas de ‘Simulacro’ ya están disponibles en la web y app de Onda Cero.