Onda Cero Podcast estrena ‘La Peregrina’, el nuevo true crime de Cruz Morcillo sobre el asesinato que conmocionó al Camino de Santiago

Onda Cero Podcast estrena este jueves ‘La peregrina’, un nuevo true crime narrado por la periodista especializada en sucesos Cruz Morcillo que reconstruye el asesinato de Denise Pikka Thiem, la peregrina estadounidense que desapareció sin dejar rastro mientras recorría en solitario el Camino de Santiago en abril de 2015.

Lo que comenzó como un viaje de transformación personal terminó convirtiéndose en una de las investigaciones criminales más inquietantes de los últimos años en España. Denise había cruzado el Atlántico en busca de un cambio vital. Quería recorrer el Camino, encontrarse consigo misma y comenzar una nueva etapa. Pero el 5 de abril de 2015, cuando caminaba por las inmediaciones de Astorga (León), desapareció repentinamente.

Su ausencia desencadenó una intensa búsqueda y una investigación que pronto puso el foco sobre un hombre solitario que vivía apartado en una cabaña en medio del monte: Miguel Ángel Muñoz Blas.

¿Qué ocurrió durante las últimas horas de Denise? ¿Cómo pudo desaparecer una peregrina en una de las rutas más transitadas del mundo? ¿Qué pistas condujeron a los investigadores hasta el hombre que acabaría siendo condenado por su asesinato?

A través de una narración que combina el rigor periodístico con los recursos del relato sonoro, ‘La peregrina’ reconstruye los acontecimientos que rodearon la desaparición, las pesquisas policiales y el desenlace judicial de un crimen que conmocionó a España y trascendió sus fronteras.

Un desvío fatal en el Camino de Santiago

El 5 de abril de 2015, Denise Pikka Thiem, de 41 años, recorría la etapa que une Astorga con El Ganso cuando se apartó de la ruta oficial. Según los hechos declarados probados por la Justicia, unas indicaciones falsas la condujeron hasta las inmediaciones de la propiedad de Miguel Ángel Muñoz Blas, donde fue atacada mortalmente.

Durante meses, su desaparición mantuvo en vilo a los investigadores y a su familia. La búsqueda concluyó en septiembre de 2015, cuando la Guardia Civil localizó su cuerpo después de que el sospechoso condujera a los agentes hasta el lugar en el que lo había ocultado.

En abril de 2017, la Audiencia Provincial de León condenó a Muñoz Blas a 23 años de prisión: 20 por asesinato y tres por robo con violencia. Una sentencia que el Tribunal Supremo confirmó definitivamente en marzo de 2018.

Más de una década después del crimen, ‘La peregrina’ recupera esta historia para adentrarse en los detalles de una investigación marcada por la incertidumbre, el trabajo policial y las circunstancias que llevaron a Denise hasta su fatal encuentro.

Dos episodios para adentrarse en el misterio

La serie arranca con ‘El desvío de Denise’, un primer episodio que sitúa al oyente en los últimos pasos conocidos de la peregrina. Apenas un mes después de iniciar la aventura con la que pretendía encontrarse a sí misma, Denise se convierte en la mujer más buscada del Camino de Santiago.

En el segundo capítulo, ‘El rastro del ermitaño’, la investigación se intensifica. Los agentes ponen en marcha un frenético operativo para localizar a Miguel Ángel Muñoz, un hombre de comportamiento esquivo y vida solitaria sobre el que recaen las sospechas de los investigadores.

Con una narración de Cruz Morcillo, la ficción sonora y el periodismo de investigación se dan la mano en una producción que invita a seguir las pistas de un caso real y a descubrir cómo se consiguió reconstruir lo ocurrido en aquel tramo del Camino.

Un equipo especializado en narrativa sonora

‘La Peregrina’ está dirigida por Cruz Morcillo y Pablo González Batista, con guion de Cruz Morcillo e Irene Valiente. La narración corre a cargo de la propia Morcillo y cuenta con la participación vocal de Rafa Azcárraga.

La música original está compuesta por Miguel Marcos, mientras que Yago Mendivil y David Gutiérrez firman el diseño de sonido. La producción está a cargo de Iván Pérez y José Paz.

Con este estreno, Onda Cero Podcast refuerza su apuesta por las historias reales, el periodismo narrativo y las producciones sonoras que permiten descubrir nuevas perspectivas sobre acontecimientos que marcaron la actualidad.

‘La Peregrina’, el nuevo podcast de Cruz Morcillo, ya disponible en la web y app de Onda Cero y en las principales plataformas de audio