Onda Cero Podcast se adelanta a Halloween con ‘Miedos extraordinarios’, una innovadora serie de terror con dos versiones: ‘día’ y ‘noche

A pocos días de Halloween, Onda Cero Podcast invita a sus oyentes a sumergirse en el terror y el misterio con el estreno de ‘Miedos extraordinarios’, una innovadora serie de ficción sonora que propone una forma diferente de pasar miedo.

Con una cuidada producción y un ambicioso diseño sonoro, el nuevo podcast ofrece una experiencia singular: dos versiones de las mismas historias, ‘Día’ y ‘Noche’, para que cada oyente decida cuánto miedo está dispuesto a soportar.

La historia arranca con un descubrimiento inquietante. Cristina, una joven estudiante de periodismo, encuentra en los sótanos de Radio Estatal unas misteriosas bobinas de cinta abierta que contienen las grabaciones de ‘Miedos extraordinarios’, un antiguo programa presentado por Gastón de Pons, una estrella radiofónica caída en desgracia. El espacio nunca llegó a emitirse porque sus historias fueron consideradas demasiado aterradoras.

A partir de ese hallazgo, los oyentes se adentran en un universo de aldeas aisladas, animales siniestros, sesiones de espiritismo, rituales, secretos familiares y personajes enfrentados a sucesos inexplicables.

Dos formas de pasar miedo: ¿día o noche?

La gran novedad de ‘Miedos extraordinarios’ reside en su doble propuesta de escucha. La serie ofrece dos versiones con tratamientos narrativos, musicales y sonoros diferentes.

La versión ‘noche’, dirigida al público adulto, es la experiencia más completa e intensa. Construida como un falso documental, sigue la investigación de Cristina sobre las grabaciones perdidas y el misterioso pasado de Gastón de Pons. Las interpretaciones de un amplio elenco de actores y actrices, la música original y los efectos sonoros más impactantes convierten cada episodio en una experiencia inmersiva que busca estremecer al oyente.

La versión ‘día’ apuesta por el poder de la narración y la imaginación. Con la voz de Gastón de Pons como hilo conductor, prescinde de la trama documental para centrarse en los relatos, con una ambientación más sugerente y un tratamiento menos explícito del terror. Una propuesta cercana al radioteatro y a las grandes novelas de misterio, en la que cada oyente completa con su imaginación aquello que no se escucha.

El sonido, protagonista del terror

El diseño sonoro de Andreu Quesada es una de las principales señas de identidad de la producción. En la versión ‘Noche’, el sonido reproduce las imperfecciones, ruidos y texturas de las antiguas cintas de bobina abierta, creando la sensación de estar escuchando unas grabaciones perdidas en el tiempo.

La música original, con protagonismo de los instrumentos graves, los sintetizadores y los recursos propios del cine de terror, refuerza la tensión y los momentos más inquietantes.

Por su parte, la versión ‘Día’ incorpora una banda sonora más orquestal y fantástica, un sonido más limpio y efectos menos explícitos que mantienen el misterio sin renunciar a la emoción.

Ambas versiones comparten las mismas historias, pero ofrecen experiencias suficientemente diferentes como para invitar a descubrirlas dos veces.

Una producción de El Extraordinario con un amplio reparto

Dirigida por Pedro Toro y Marcus H y producida por El Extraordinario, ‘Miedos extraordinarios’ cuenta con guiones de Juanjo Ramírez Mascaró, César del Álamo, Pedro Toro, Mar Abad y Francisco Serrano.

Su amplio reparto reúne también a Alfonso Delgado, Miguel de Lira, Joan Navarro, Aaron Porras, Santi Cuquejo, Muriel Pernas, Lorena Iglesias, Mikel Bustamante, Inés Aldea, Javier Martínez, Clara Cremonte, Alberto Amarilla, Olga Aguirre, María Alfonsa Rosso, Iñaki Ardanaz, Jelen García, Lucía Perlado, Quim Ramos, Jorge Machín, Ángel Burgos y Antonio Abenójar.

El equipo de producción está integrado por Marina Alonso, responsable de producción ejecutiva y casting, y Flor Amarilla, en producción.

Con este lanzamiento, Onda Cero Podcast refuerza su apuesta por la ficción sonora y los nuevos formatos narrativos, ofreciendo a la audiencia una propuesta especialmente indicada para los días previos a Halloween.

Porque hay historias que dan miedo a plena luz del día. Y otras que es mejor no escuchar cuando cae la noche.

Las dos versiones de ‘Miedos extraordinarios ya está disponible en la web y app de Onda Cero y en las principales plataformas de audio