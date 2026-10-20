El Gobierno cesa a Pilar Bernabé en plena dana para que encabece la lista del PSOE por Valencia el 29N

Pilar Bernabé dejará de ser este martes delegada del Gobierno de la Comunidad Valenciana para encabezar la lista del PSOE por Valencia para las elecciones del 29 de noviembre.

Se da la circunstancia de que el el fin de su mandato en la delegación coincide con una nueva dana en la comunidad que ha afectado especialmente a las localidades del sur de Valencia y del norte de Alicante y que se ha cobrado al menos cuatro muertos.

Precisamente, su último acto será acompañar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su visita a la zona cero de la dana en Oliva, donde los estragos del temporal han provocados dos muertos y muchos de sus vecinos tuvieron que ser rescatados por los servicios de emergencia.

Con la vista puesta en el 29N

Bernabé será la cabeza de lista del PSOE por Valencia, que concurrirá con el ministro de Hacienda, Arcadi España, en el segundo puesto y que lleva de 'número tres' a la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró.

En total son seis delegados del Gobierno los que el Ejecutivo va a cesar este martes. Además de Pilar Bernabé en la Comunidad Valenciana, terminan su mandato para poder presentarse a las elecciones Adriana Lastra, en Asturias; Pedro Fernández, en Andalucía; Carlos Prieto, en Cataluña; Fernando Beltrán, en Aragón, y José Luis Quintana, en Extremadura.

Bernabé pasa el testigo de la gestión de la emergencia al ingeniero agrónomo Roger Llanes, con amplia experiencia en la Administración y, según ha destacado la propia Bernabé "buen conocedor" de la región por su labor como comisionado de la dana.

El calendario electoral ha obligado al Gobierno a cesar a Bernabé en plena dana lo que compromete la principal interlocución del Gobierno durante la emergencia. El Consejo de ministros no podía aplazar su cese hasta el próximo martes porque es 27 de octubre y el plazo para presentar candidaturas ante las juntas electorales comienza este miércoles 21 y termina el lunes 26 de octubre.