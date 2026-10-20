Última hora de los efectos del temporal tras la dana Adam, en directo: Sánchez visita el Puesto de Mando Avanzado en Oliva
Mientras la Generalitat Valenciana ha levantado el confinamiento de los municipios afectados por la dana Adam, ahora se comienzan a ver las consecuencias del temporal que ha azotado a la región.
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En directo Actualizado a las
Labores de la UME en Ibiza
Récord de lluvia en Baleares
El primer sistema meteorológico de impacto de la temporada 2026-2027, la dana Adam, se marcha este martes por Baleares después de haber dejado abundantes cantidades de agua en este archipiélago, Comunidad Valenciana y Cataluña, y haber batido el récord de día de octubre más lluvioso en más de ocho décadas en Ibiza.
Los datos de la red de estaciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), recogidos por Servimedia, indican que este domingo se acumularon 173,8 litros por metro cuadrado en el aeropuerto ibicenco. El récord anterior en más de 80 años fueron los 129,4 litros por metro cuadrado del 26 de octubre de 1975.
Las precipitaciones extraordinarias asociadas a la dana Adam se han producido en la Comunidad Valenciana y Baleares. "No es la primera vez que pasa, pero en la climatología de la comarca de la Safor, solo encontramos el precedente del 3 de noviembre de 1987, por lo que hay que considerar que ha sido un temporal extraordinario", según la delegación de la Aemet en la Comunidad Valenciana.
Casi 2.000 incidentes desde el pasado sábado
La dana Adam, que ha dejado acumulados de más de 700 litros por metro cuadrado en puntos del litoral sur de la provincia de Valencia y del litoral norte de Alicante, ha dejado desde las 13:57 horas del pasado sábado hasta las 07:00 horas de este martes un total de 1.876 incidentes en la Comunitat Valenciana. De ellas, 1.259 han sido en la provincia de Valencia, 595 en Alicante y 22 en Castellón, y los municipios con más incidentes han sido Oliva, con 759, y por detrás Xàbia (146), Gandia (112), Alicante (88), Dénia (86) y Pego (78).
Los incidentes más habituales han sido acumulaciones de agua, rescates de personas, personas incomunicadas, vehículos bloqueados, y daños materiales en inmuebles y la vía pública, en la red viaria y en suministros básicos. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en la Comunitat Valenciana ha informado de que los avisos meteorológicos ya están finalizados y la dana Adam se ha integrado en la dana de Francia y pronto ambas se integrarán en la circulación general.
Tormentas muy localizadas e intensas en Alicante y su entorno
La ciudad de Alicante y municipios de su entorno han registrado tormentas muy localizadas y de elevada intensidad durante la medianoche del lunes al martes, tras superarse la fase más crítica del temporal de lluvias de la dana Adam.
En torno a las doce de la noche, Emergencias de la Generalitat Valenciana recibió avisos por tormentas, un núcleo convectivo aislado que ha provocado entre 50 y 60 litros por metro cuadrado en Pilar de la Horadada, Guardamar del Segura y Orihuela Costa, y entre 20 y 40 litros en la ciudad de Alicante, Mutxamel, El Campello, Santa Pola y algunos puntos del término de Elche, según datos de la Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet).
Feijóo traslada su pésame por los fallecidos e insta a tener prudencia
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha expresado su pésame por los fallecidos en la Comunidad Valenciana, Cataluña y Andalucía ante el paso de la dana Adam, que ha causado estragos tanto en esas comunidades con en Baleares. En un mensaje en redes sociales, Feijóo se ha dirigido a los seres queridos de las víctimas para trasladarles sus condolencias. Además, ha agradecido a "todos los que están trabajando en estas circunstancias tan difíciles". "Mucha prudencia a todos", ha concluido.
El temporal ha dejado por el momento un balance de tres muertos en la Comunidad Valenciana --un hombre localizado en un camping, una mujer con movilidad reducida y hallada en su casa, y otra mujer que perdió la vida tras meterse en el mar--, otra fallecida en Barcelona, que fue arrastrada por una riera, y otro en Málaga, tras caer una roca sobre su vehículo.
La Generalitat celebra que la respuesta ha funcionado
La vicepresidenta de la Generalitat y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero, ha evitado "hacer comparaciones" sobre por qué en la dana de 2024 no se enviaron mensajes Es-Alert "a tiempo" mientras los vecinos de la comarca de la Ribera han recibido cuatro alertando de estas lluvias.
En su respuesta, ha afirmado que "es el momento de darnos cuenta que (...) ya hemos aprendido cómo hay que mandarlo" --en referencia al sistema Es-Alert-- "de cómo hay que atender" y de "cómo hay que dar respuesta". "Y la respuesta ha funcionado", ha celebrado al destacar también la "coordinación" entre los "cuerpos de seguridad" y la UME.
Camarero ha destacado que dicha coordinación ha "minimizado" el "daño" y ha permitido acompañar y prestar "el servicio que los ciudadanos y las ciudadanas necesitan": "Para eso estamos las administraciones". Sin embargo, ha rechazado afirmar que hubiese "errores" hace dos años a la vez que ha afirmado que "esta vez sí" la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) "ha anticipado que iba a haber una alerta roja con días de antelación". "Esta vez no nos han dicho 200 y han caído 900", ha insistido, aunque ha asegurado no querer "entrar en la polémica".
Bernabé dice que la "anticipación" y los "avisos" han sido diferenciales respecto a 2024
La delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, ha asegurado que la "anticipación" ha sido "diferencial" en la dana que ha afectado a la región y que "faltó" en 2024 cuando las riadas provocaron 230 muertes, así como los "avisos a la población" que se han producido durante este fin de semana.
Bernabé también ha celebrado que la "coordinación" entre administraciones "existe" porque la dana de hace dos años "ha puesto el foco en la necesidad de coordinar bien las emergencias, de anticiparse en las emergencias" en una entrevista en 'Hora 25' de la Cadena Ser recogida por Europa Press.
Sin embargo, ha defendido que en las riadas de 2024 "también hubo" una "voluntad de coordinación" aunque "hubo un lado" en el que "faltó" tanto la "anticipación" como la "voluntad de coordinar", y ha incidido en la exigencia de los ciudadanos a los gobernantes desde entonces. "Eso hace que todo el mundo sepa cómo y de qué manera debe cumplir", ha añadido. Por último, ha advertido que "hay muchas personas" que "no pueden salir de los tres municipios que están anegados", en referencia a Piles, Miramar y Bellreguart, y en los que espera que mañana "baje" el "nivel" del agua.
Pedro Sánchez visita este martes el Puesto de Mando Avanzado en Oliva
El presidente del Gobierno Pedro Sánchez visitará este martes el Puesto de Mando Avanzado en Oliva y mantendrá un encuentro con los responsables de los dispositivos de emergencias y de coordinación, así como con alcaldes de municipios afectados por la dana.
Según ha informado la Presidencia del Gobierno, Sánchez realizará la visita acompañado de la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant. La visita, que se producirá a las 12:30, concluirá con una declaración institucional ante los medios de comunicación.
Más de 2.000 evacuados y casi 500 rescatados
La Guardia Civil ha evacuado a un total de 2.141 personas y ha rescatado a 496 (423 en Valencia y 73 en Alicante) desde el inicio de la dana Adam en la Comunitat Valenciana, según el balance difundido por el instituto armado a última hora de este lunes. Entre ellas, el Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) ha rescatado a cinco personas con dificultades de movilidad entre las localidades valencianas de Oliva y Pego. Además, una familia ha sido rescatada en Oliva por parte de componentes del Grupo de Reserva y Seguridad (GRS) y también se ha auxiliado a ocho perros que estaban aislados.
Durante este lunes, en el entorno de Oliva, helicópteros del instituto armado, junto con equipos del Grupos de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) están rescatando a personas aisladas, mientras otros agentes auxilian a la población utilizando balsas. La Guardia Civil ha reforzado su presencia para responder a la dana Adam. Cuenta con un total de 1.343 efectivos desplegados, centrados sobre todo en proteger a la población y garantizar el funcionamiento de infraestructuras y vías públicas.
Seis municipios de Valencia y Alicante mantienen clases suspendidas
Un total de seis localidades de Valencia y Alicante mantendrán las clases suspendidas este próximo martes por la dana Adam, informa la Conselleria de Educación. En la provincia de Valencia, se trata de los municipios de Miramar, Oliva, Bellreguard y Piles. Por su parte, en la provincia de Alicante no tendrán clase los alumnos de El Verger y Els Poblets.
Cuatro detenidos por robos en domicilios
Cuatro personas han sido detenidas este lunes en Oliva (Valencia) por robos en domicilios afectados por la dana Adam. Así lo confirman fuentes de la Guardia Civil, que concretan que las cuatro detenciones se han producido durante este lunes por la tarde en Oliva.
Oliva es una de las localidades más afectadas por el temporal, que ha provocado tres personas fallecidas: dos en este municipio y otra este pasado domingo en Sagunt (Valencia).
La Generalitat levanta los confinamientos por la dana y se desmoviliza la UME
La Generalitat ha levantado el confinamiento en los ocho municipios de la Comunitat Valenciana donde estaba aún vigente esta medida por la dana, que ha obligado a efectuar más de un millar de rescates este lunes, y se va a desmovilizar a la Unidad Militar de Emergencias (UME) ante la mejora de la situación.
El conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, ha explicado tras la última reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) que finaliza el confinamiento que seguía vigente en Bellreguard, Piles, Miramar, Oliva y Daimús, en el litoral sur de Valencia, y en Xàbia, Pego y Els Poblets, en el litoral norte de Alicante.
Ha señalado que la mejora meteorológica y del temporal marítimo, donde se ha pasado de olas de 4 metros a olas de 50 o 60 centímetros, ha llevado a tomar estas decisiones, y ha explicado que se mantienen dos albergues, uno en Xàbia (Alicante) y otro en Oliva (Valencia), para quienes no hayan podido regresar a sus casas.