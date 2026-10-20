Última hora de los efectos del temporal tras la dana Adam, en directo: Sánchez visita el Puesto de Mando Avanzado en Oliva

Récord de lluvia en Baleares

El primer sistema meteorológico de impacto de la temporada 2026-2027, la dana Adam, se marcha este martes por Baleares después de haber dejado abundantes cantidades de agua en este archipiélago, Comunidad Valenciana y Cataluña, y haber batido el récord de día de octubre más lluvioso en más de ocho décadas en Ibiza.

Los datos de la red de estaciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), recogidos por Servimedia, indican que este domingo se acumularon 173,8 litros por metro cuadrado en el aeropuerto ibicenco. El récord anterior en más de 80 años fueron los 129,4 litros por metro cuadrado del 26 de octubre de 1975.

Las precipitaciones extraordinarias asociadas a la dana Adam se han producido en la Comunidad Valenciana y Baleares. "No es la primera vez que pasa, pero en la climatología de la comarca de la Safor, solo encontramos el precedente del 3 de noviembre de 1987, por lo que hay que considerar que ha sido un temporal extraordinario", según la delegación de la Aemet en la Comunidad Valenciana.