Quién paga los daños de la DANA Adam: cómo reclamar al seguro si se ha inundado tu casa o tu coche

La DANA Adam se ha cobrado hasta la fecha cuatro víctimas mortales, tras la confirmación del fallecimiento de un hombre en el camping de Oliva. Además, ha provocado inundaciones y numerosos daños materiales en viviendas, garajes, comercios y vehículos de la Comunidad Valenciana y Baleares. Ante esta situación, los afectados pueden solicitar una indemnización para recuperar parte de las pérdidas, aunque la cobertura depende del tipo de daño y del seguro contratado.

¿Quién paga los daños de la DANA Adam?

El Consorcio de Compensación de Seguros es el organismo público encargado de indemnizar los daños provocados por inundaciones extraordinarias, siempre que los bienes afectados estén asegurados y la póliza esté vigente y al corriente de pago.

La cobertura puede incluir desperfectos en viviendas, muebles, electrodomésticos, garajes y vehículos. También puede contemplar determinados gastos de alojamiento temporal si la casa queda inhabitable y pérdidas de ingresos en negocios, siempre que estén recogidas en la póliza.

No obstante, no todos los daños causados por la lluvia corresponden al Consorcio. Las filtraciones por lluvia directa, por ejemplo, pueden quedar fuera de esta cobertura y depender del seguro privado contratado.

Cómo reclamar una indemnización por los daños

Los afectados pueden presentar la solicitud directamente al Consorcio de Compensación de Seguros o tramitarla a través de su aseguradora o mediador. La reclamación puede realizarse por dos vías:

Por teléfono: en el número gratuito 900 222 665, de lunes a viernes, de 9:00 a 18:00 horas.

Por internet: a través de la página oficial del Consorcio.

Para iniciar el trámite, conviene tener a mano los datos personales, el nombre de la aseguradora, el número de póliza y el IBAN de la cuenta bancaria. Si los daños afectan a un vehículo, también se solicitarán su marca, modelo y matrícula.

Qué hacer antes de limpiar la vivienda o reparar el coche

Antes de retirar el barro, tirar muebles o llevar el vehículo al taller, es importante hacer fotografías y vídeos de todos los desperfectos. Estas pruebas ayudarán a acreditar las pérdidas ante el perito.

También se recomienda elaborar un inventario de los objetos dañados, conservar las facturas de compra y guardar los justificantes de los gastos de limpieza, reparación o alojamiento provisional. Siempre que sea posible, conviene mantener los bienes deteriorados hasta que puedan ser examinados.

El Consorcio aconseja presentar la solicitud cuanto antes para agilizar la tramitación. Aunque la normativa general establece un plazo de siete días para comunicar el siniestro a la aseguradora, el Consorcio también tramita solicitudes presentadas fuera de ese plazo.

La indemnización final dependerá de los daños acreditados y de las condiciones de la póliza. Por ello, es fundamental revisar las coberturas y conservar toda la documentación relacionada con los desperfectos provocados por la DANA Adam.