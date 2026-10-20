Quién es Roger Llanes, el sustituto de Pilar Bernabé como nuevo delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana

Las elecciones del 29N van tomando forma en cuanto a las listas electorales de los partidos y movimientos en sus respectivas circunscripciones. De ahí la estrategia de Sánchez de cesar a Pilar Bernabé como delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana.

La secretaria de Igualdad del PSOE, secretaria general de los socialistas en Valencia y delegada del Gobierno en la región, Pilar Bernabé, encabezará la lista del PSOE por la provincia de Valencia en las generales del 29 de noviembre, aunque su objetivo final sea mantener su candidatura a la alcaldía de la capital valenciana.

Quién es Roger Llanes, el nuevo delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana

El cese conlleva que Roger Llanes sea el nuevo delegado del Ejecutivo en la Comunidad Valenciana en sustitución de Pilar Bernabé. Se trata del hasta ahora director de la Oficina de Coordinación e Impulso de la Ejecución de las Ayudas del Comisionado para la reconstrucción de la dana del Gobierno de España.

El Ejecutivo pretende así un perfil para el puesto muy vinculado con la región, ya que desde su dirección de dicha Oficina de Coordinación ha trabajado durante estos dos años en la reconstrucción junto a Pilar Bernabé.

Así, según fuentes de la Delegación del Gobierno, es una persona idónea para afrontar los nuevos trabajos de reconstrucción que necesitan ahora las comarcas de la Safor y la Marina Alta tras la dana Adam.

Roger Llanes es ingeniero agrónomo y funcionario de la Administración Pública, y suma más de 30 años de experiencia en infraestructuras rurales, sistemas de regadío y política agrícola. Cuenta también con una amplia trayectoria en la gestión política, ya que fue director general y secretario autonómico de Agricultura en el Gobierno del socialista Ximo Puig y responsable del área en el PSPV-PSOE.