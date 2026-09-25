Onda Cero Podcast estrena el documental 'Charlines', la historia del clan que infectó de droga la Ría de Arousa

En la Ría de Arousa, durante los años ochenta y noventa, las planeadoras cruzaban la noche a toda velocidad y el dinero del contrabando empezó a cambiar para siempre la vida de pueblos enteros. En aquel paisaje de bateas, conserveras y tabaco Winston, Manuel Charlín y sus hijos levantaron un imperio familiar que acabaría estrechamente ligado a la llegada de la cocaína colombiana a Galicia. Esa es la historia que cuenta ‘Charlines’, la nueva serie documental de Onda Cero Podcast.

La serie es un true crime porque en ella aparecen crímenes que ocurrieron, pero su relato va mucho más allá. ‘Charlines’ cuenta la historia de una familia y de su patriarca, el viejo Charlín, aferrado hasta el último momento al poder que había acumulado. Una historia de explosiones, conflictos laborales, muertos y grandes cantidades de dinero, pero también el relato de cómo Manuel Charlín y sus hijos transformaron la Ría de Arousa.

Producida por Newtral, la serie está dirigida por Marina Montalbán y cuenta con guion de Gerardo Lagüéns Casas. La narración corre a cargo de Isabel Naveira, con las voces de Álvaro Pardo, Jacobo Pedraza y la propia Marina Montalbán. La música es de Konga Music, mientras que Kike Baptista y Daniel Gutiérrez se encargan del diseño de sonido y la sonorización.

A lo largo de sus nueve episodios, ‘Charlines’ recorre varias décadas de la historia del clan: desde sus orígenes y la introducción de mercancías cada vez más lucrativas hasta la llegada de la cocaína colombiana a Galicia, la Operación Nécora, los conflictos laborales en la conservera de los Charlines y la respuesta de las madres gallegas ante las consecuencias de la droga.

La serie también aborda la decadencia del imperio construido por Manuel Charlín, la sucesión de detenciones y procesos judiciales que afectaron a la familia y el último intento del patriarca por recuperar el poder perdido.

Los nueve episodios

‘ O Vello e o mar ’. Antes de morir, Manuel Charlín construyó la organización más parecida a la Mafia que se ha visto en Galicia. El primer episodio viaja a los orígenes del Clan de los Charlines.

’. Antes de morir, Manuel Charlín construyó la organización más parecida a la Mafia que se ha visto en Galicia. El primer episodio viaja a los orígenes del Clan de los Charlines. ‘ O fume ’. En los años ochenta nacen los grandes potentados del Winston de batea. Charlín y sus hijos comienzan a introducir mercancías más lucrativas que el tabaco.

’. En los años ochenta nacen los grandes potentados del Winston de batea. Charlín y sus hijos comienzan a introducir mercancías más lucrativas que el tabaco. ‘ Viquingos ’. Las planeadoras invaden las rías gallegas. Con Manuel Charlín en la cárcel, su hija Josefa asume el mando del clan mientras la cocaína colombiana desembarca en Galicia.

’. Las planeadoras invaden las rías gallegas. Con Manuel Charlín en la cárcel, su hija Josefa asume el mando del clan mientras la cocaína colombiana desembarca en Galicia. ‘ Mariscada xudicial’ . En 1990, los negocios de los Charlines con el cártel de Bogotá florecen, pero uno de los miembros del clan está dispuesto a confesar ante el juez Garzón. Así se fraguó la Operación Nécora.

. En 1990, los negocios de los Charlines con el cártel de Bogotá florecen, pero uno de los miembros del clan está dispuesto a confesar ante el juez Garzón. Así se fraguó la Operación Nécora. ‘ Charpeiras ’. Trabajar en la conservera de los Charlines es duro. Sin contrato y con sueldos de miseria, las trabajadoras de Charpo inician un conflicto laboral contra el clan más peligroso de Galicia.

’. Trabajar en la conservera de los Charlines es duro. Sin contrato y con sueldos de miseria, las trabajadoras de Charpo inician un conflicto laboral contra el clan más peligroso de Galicia. ‘ Esperpentos ’. El juicio de la Operación Nécora pone contra las cuerdas a Manuel Charlín, aunque consigue librarse de la cárcel. La partida, sin embargo, no ha terminado: el Estado estrecha el cerco contra el clan.

’. El juicio de la Operación Nécora pone contra las cuerdas a Manuel Charlín, aunque consigue librarse de la cárcel. La partida, sin embargo, no ha terminado: el Estado estrecha el cerco contra el clan. ‘ Branca sombra ’. Hartas de ver a sus hijos caer en la heroína, las madres gallegas se ponen en marcha. El episodio analiza las consecuencias que el narcotráfico tuvo y sigue teniendo en la sociedad.

’. Hartas de ver a sus hijos caer en la heroína, las madres gallegas se ponen en marcha. El episodio analiza las consecuencias que el narcotráfico tuvo y sigue teniendo en la sociedad. ‘ A caída ’. El imperio levantado por Manuel Charlín se enfrenta a su decadencia. Toda la familia queda atrapada en una espiral de detenciones y procesos judiciales.

’. El imperio levantado por Manuel Charlín se enfrenta a su decadencia. Toda la familia queda atrapada en una espiral de detenciones y procesos judiciales. ‘Fama e fame’. Mientras ‘Fariña’ convierte a los Charlines en personajes conocidos, el patriarca atraviesa años difíciles. Será su último intento de recuperar el poder perdido en el narcotráfico gallego.

Con ‘Charlines’, Onda Cero Podcast amplía su catálogo de producciones documentales y de investigación con una serie que combina crónica criminal, memoria social y análisis de uno de los episodios más oscuros de la historia reciente de Galicia.

La serie completa de ‘Charlines’ ya está disponible en Onda Cero Podcast; y los dos primeros episodios, en las principales plataformas de audio.