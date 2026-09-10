Vicente Vallés estrena en Onda Cero Podcast la serie documental ‘Espías: clave secreta’

Onda Cero Podcast estrena este jueves, 3 de septiembre, ‘Espías: clave secreta’, una nueva serie documental dirigida, escrita y narrada por el director y presentador de ‘Antena 3 Noticias 2’, Vicente Vallés.

‘Espías: clave secreta’ recorre las historias reales de los hombres y mujeres que operaron en la sombra durante el siglo XX. Topos infiltrados durante décadas, operaciones de engaño a ejércitos enteros y agentes secretos que evitaron una guerra nuclear protagonizan los diez episodios de esta producción de Onda Cero Podcast y Antena 3 Noticias.

La serie documental de Vallés recorre algunas de las tramas de espionaje más determinantes del siglo pasado, con casos como el del británico Kim Philby, considerado el topo más famoso de la historia, o el del español Joan Pujol, alias ‘Garbo’, que engañó a la vez a los servicios secretos nazis y británicos y fue clave en el éxito del desembarco de Normandía.

“Todos hemos visto películas de espías, y muchos hemos leído novelas de espías. Puede parecer que son historias exageradas e incluso increíbles, que solo se pueden dar en una obra de ficción. Pero en el caso del espionaje se cumple esa máxima de que la realidad supera a la ficción. Eso es lo que queremos demostrar con nuestro podcast ‘Espías: clave secreta’. Aquí nada es ficción. Todos los hechos que contamos en el podcast son reales”, explica Vicente Vallés.

‘Espías: clave secreta’ arranca este jueves, 3 de septiembre, con sus cinco primeros episodios: ‘Kim Philby: el topo más famoso de la historia’, ‘Los cinco de Cambridge: una traición coral’, ‘Joan Pujol, alias “Garbo”: el espía que engañó a Hitler’, ‘Madrid 1943: la capital del espionaje’ y ‘Anna Chapman: la espía que no era lo que parecía’.

A partir de ahí, un nuevo episodio se sumará cada dos semanas: ‘Markus Wolf: el hombre sin rostro’ (17 de septiembre), ‘Georgi Markov: el paraguas’ (1 de octubre), ‘El túnel de Berlín: la operación que sabían los dos’ (15 de octubre), ‘La caída de la Stasi: el archivo que lo sabía todo’ (29 de octubre) y ‘Oleg Gordievski: el hombre que evitó una guerra nuclear’ (12 de noviembre).

“Se trata de episodios protagonizados por agentes de inteligencia o por servicios de espionaje. En muchos casos, sus actuaciones cambiaron el curso de acontecimientos muy importantes para su país o para el mundo. Algunos de esos espías ocupan un lugar destacado en los libros de historia. Otros son casi anónimos, aunque su labor fue determinante. Todos vivieron al límite. Y algunos murieron por ir más allá del límite”, cuenta el Vallés.

El diseño de sonido de ‘Espías: clave secreta’ corre a cargo de Andrés Moraleda, y Cristina Juan codirige y firma los guiones junto a Vicente Vallés.

Los cinco primeros capítulos de ‘Espías: clave Secreta’ ya está disponible en la web y la app de Onda Cero, y en las principales plataformas de audio.