‘El Hormiguero’, ‘El Intermedio’, ‘Sueños de libertad’, ‘Pasapalabra’ y ‘Equipo de investigación’ podrán verse también en Netflix tras su emisión en Atresmedia

A partir del próximo lunes 7 de septiembre aterrizarán en Netflix, el servicio de streaming mayor alcance global, algunas de las producciones más exitosas de la televisión. ‘El Hormiguero’, ‘El Intermedio’, ‘Sueños de libertad’ y ‘Pasapalabra’ se incorporarán al catálogo de Netflix, sumando así una nueva ventana a su recorrido bajo demanda. ‘Equipo de investigación’ llega a la plataforma este mismo sábado 5 de septiembre.

Estas producciones estarán disponibles en Netflix tras su emisión habitual en los canales de Atresmedia.

Otro de los grandes éxitos que incorporará Netflix a su catálogo en España será ‘Veneno’, la aclamada serie de Javier Calvo y Javier Ambrossi. La ficción, una de las más premiadas de los últimos años, estará disponible para los suscriptores de Netflix próximamente.

La incorporación de estos títulos refuerza la fructífera relación entre Atresmedia y Netflix que, en los últimos años, ha propiciado un éxito global para numerosas ficciones de Atresmedia, confirmando su capacidad para conquistar a nuevas audiencias y prolongar su recorrido más allá de su estreno original.

Series como ‘La Casa de Papel’, ‘Ángela’, ‘Alba’, ‘La cocinera de Castamar’, ‘Toy boy’, ‘Mentiras’, o, más recientemente, ‘Entre Tierras’ y ‘Perdiendo el juicio’ se han convertido en grandes éxitos en Netflix más allá de nuestras fronteras. Su excelente rendimiento ha vuelto a poner de manifiesto la fortaleza de la ficción de Atresmedia y el potencial de sus historias para conectar con públicos muy diversos.

Grandes éxitos de Atresmedia, ahora también en Netflix

Netflix, líder mundial del streaming, incorpora a su catálogo los programas de mayor éxito del mercado español. Por su parte, Atresmedia continúa impulsando la difusión de sus contenidos y ampliando el alcance de sus principales marcas.

La incorporación a Netflix de cinco de sus títulos más destacados permitirá que sus historias, protagonistas y formatos lleguen a más espectadores, diversificando públicos en una operación aporta mayor visibilidad y alcance a estas producciones nacionales. Una relación ventajosa para todas las partes.

‘El Hormiguero’, el programa más visto de la televisión y que cada día arrasa también en redes sociales, estará disponible para su consumo bajo demanda en Netflix después de su paso por Antena 3. El espacio presentado por Pablo Motos se ha consolidado como una de las grandes citas diarias para los espectadores gracias a su combinación de entrevistas, entretenimiento, humor, ciencia y actualidad.

De la misma forma llegará a Netflix ‘El Intermedio’, el veterano formato de laSexta, que acaba de cumplir 20 años en la televisión, analiza cada noche la actualidad con su inconfundible mirada crítica y humorística. Presentado por El Gran Wyoming y Sandra Sabatés, el programa se ha convertido en uno de los espacios más representativos de la cadena y en una referencia dentro de la televisión española.

La serie más vista de la televisión, ‘Sueños de libertad’, es otro de los títulos que se podrá ver en la plataforma. La producción se ha situado como uno de los títulos imprescindibles de la televisión actual gracias a sus tramas, su cuidado universo narrativo y un amplio reparto que ha conquistado a millones de espectadores.

‘Pasapalabra’, otro de los grandes emblemas de Antena 3, podrá verse igualmente en Netflix después de su emisión en la cadena. El concurso más visto de la televisión, presentado por Roberto Leal, continúa haciendo historia cada tarde y mantiene intacta su capacidad para reunir a millones de espectadores en torno a una de las competiciones televisivas más emocionantes y reconocidas.

Completa esta selección ‘Equipo de investigación’, el programa de reportajes de laSexta presentado por Glòria Serra. A lo largo de su larga trayectoria, el espacio se ha distinguido por abordar asuntos de gran interés social y descubrir nuevas claves mediante una investigación rigurosa, un relato ágil y un sello propio ampliamente reconocido por el público.

‘Veneno’, muy pronto también en Netflix

A estos títulos se sumará próximamente ‘Veneno’, una de las series originales de atresplayer que mayor impacto ha alcanzado dentro y fuera de España. Creada por Javier Calvo y Javier Ambrossi, la ficción inspirada en la vida y las memorias de Cristina Ortiz, “La Veneno”, se convirtió desde su estreno en un auténtico fenómeno social y cultural. Reconocida por el público y la crítica, ‘Veneno’ trascendió la pantalla y marcó un punto de inflexión por su relato, su sensibilidad y su contribución a la visibilidad del colectivo trans. Su próxima incorporación a Netflix permitirá que una de las producciones más emblemáticas de Atresmedia continúe ampliando su alcance y encuentre nuevas audiencias.