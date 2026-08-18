Onda Cero Podcast estrena ‘Lorca en Nueva York’, con Alberto San Juan, en el 90º aniversario del asesinato del poeta

Coincidiendo con el 90º aniversario del asesinato de Federico García Lorca, cuya muerte se sitúa el 18 de agosto de 1936, Onda Cero Podcast estrena ‘Lorca en Nueva York’, una producción que acerca al oyente la fuerza poética, política y humana de una de las obras capitales de la literatura española del siglo XX.

Dirigido e interpretado por Alberto San Juan, el podcast convierte en experiencia sonora la prosa y la poesía con las que Lorca retrató la ciudad de Nueva York durante su estancia entre 1929 y 1930. El poeta llegó a la ciudad pocos meses antes del crack bursátil de octubre de 1929, un acontecimiento que marcó profundamente su mirada sobre el capitalismo, la desigualdad y la deshumanización de la gran metrópoli, y que acabaría impregnando los versos de ‘Poeta en Nueva York’.

A través de la interpretación del actor Alberto San Juan y del acompañamiento musical en directo de una banda integrada por Claudio de Casas (guitarra), Pablo Navarro (contrabajo), Gabriel Marijuan (batería) y Miguel Malla (saxo y teclados), el podcast propone un recorrido por los escenarios que marcaron la transformación artística de Lorca: la arquitectura vertical de Manhattan, el distrito financiero de Wall Street, Harlem o la multitud anónima de una ciudad que el escritor contempló con una mezcla de fascinación, inquietud y compromiso.

Escritos entre 1929 y 1930 durante su estancia en la Gran Manzana y en Cuba, los poemas que conforman ‘Poeta en Nueva York’ no vieron la luz hasta 1940, cuatro años después del asesinato de Lorca. Considerada una de las cumbres de la poesía contemporánea en español, la obra mantiene intacta su vigencia por la lucidez con la que denuncia la injusticia social, la alienación y la pérdida de humanidad en la sociedad moderna.

Con este estreno, Onda Cero Podcast apuesta por una producción que reivindica la potencia de la palabra de Federico García Lorca y la acerca a nuevas generaciones de oyentes mediante un formato sonoro contemporáneo, en el que conviven literatura, interpretación y música.

Ficha técnica y artística