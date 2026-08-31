Onda Cero inicia la temporada 2026-27 con una programación que refuerza su compromiso con la veracidad y contra la desinformación

Onda Cero ha estrenado este lunes, 31 de agosto, su nueva temporada radiofónica. La cadena ha arrancado su nueva programación esta mañana, a las 6.00 horas, con Rafa Latorre al frente de ‘Más de uno’ desde Ceuta, punto de partida de una temporada que refuerza la apuesta de Onda Cero por la información, el análisis, el entretenimiento y la compañía.

La nueva parrilla mantiene las señas de identidad de Onda Cero —rigor, pluralidad, cercanía y una mirada propia sobre la actualidad— y suma nuevas voces y contenidos a sus principales programas. Rafa Latorre y Carlos Alsina en ‘Más de uno’, Jaime Cantizano en ‘Por fin’ y Marta García Aller en ‘La brújula’ vertebran una programación que acompaña al oyente desde primera hora de la mañana hasta el final del día.

Latorre, en el tramo informativo de 'Más de uno'

Una de las grandes apuestas de la nueva temporada de Onda Cero es el refuerzo en el tramo informativo con la incorporación de Rafa Latorre, que desde las 6.00 h de la mañana acercará a los oyentes la actualidad del día.

El programa refuerza desde primera hora el análisis con voces capaces de profundizar en la actualidad política, económica y social. Entre las novedades destaca la incorporación de José Ignacio Wert, encargado de desgranar los titulares y artículos de opinión más relevantes de la prensa.

También regresa con novedades ‘La España que ,adruga’, una de las secciones más reconocibles y apreciadas por los oyentes del programa. Natalia Hernández se incorpora al equipo junto a Rubén Amón, Carlos Rodríguez Braun, Félix José Casillas y el propio Wert.

Daniel Ramírez gana presencia esta temporada y aportará su particular mirada a los asuntos que posteriormente abordará la tertulia. Un espacio que amplía también su nómina de analistas con nuevas incorporaciones como Ketty Garat, Rosa Belmonte, Leyre Iglesias, David Mejía y Daniel Gascón, que se unen a voces como las de Francisco Marhuenda, Pilar Cernuda, Carmen Morodo, Joaquín Manso, Toni Bolaño o José Antonio Vera.

La información deportiva y económica gana peso en esta nueva etapa, al tiempo que ‘Más de uno’ amplía su atención a ámbitos como la ciencia y la cultura.

Carlos Alsina, al frente del entretenimiento

Y cada mañana, antes de finalizar este primer tramo, Rafa Latorre y Carlos Alsina unirán sus voces para realizar juntos una llamada muy especial, un nuevo punto de encuentro diario entre los dos comunicadores.

A continuación, Carlos Alsina toma el relevo de Latorre en ‘Más de uno’, que mantiene algunos de los espacios y colaboradores que han consolidado la personalidad del programa y suma nuevas voces.

Entre las incorporaciones destaca la profesora y lingüista Elena Herráiz, ‘Linguriosa’, que cada lunes acercará a los oyentes las curiosidades y secretos de nuestra lengua desde la divulgación y el entretenimiento.

También se incorpora a la hora de los cómicos el guionista, actor y humorista Aníbal Gómez, que se suma a Goyo Jiménez, Paula Púa, Leonor Lavado y Agustín Jiménez.

Continúan en el programa Manu Marlasca y Luis Rendueles, JF León, Irene Ramírez y Emilio Doménech, Javier Traité, Jorge Freire, Alberto Aparici, Santi García Cremades y David de Jorge con sus recetas y su particular universo gastronómico.

Los miércoles seguirá siendo el día de ‘Radioficción’, mientras que los viernes continuará ‘La cultureta’, dos de las propuestas más reconocibles del programa.

Marta García Aller, de 19.00 a 23.30 h con 'La brújula'

La jornada informativa continúa, de lunes a viernes, de 19.00 a 23.30 horas, con Marta García Aller al frente de ‘La brújula’, otra de las grandes novedades de la temporada.

El programa renueva su apuesta por una actualidad y económica en una temporada que vendrá marcada por la convocatoria de elecciones generales. Además, prestará especial atención también a las transformaciones sociales y culturales. Información, análisis sosegado, cercanía y rigor para terminar el día sabiendo qué ha pasado hoy y de qué se va a hablar mañana.

En esta nueva etapa, ‘La brújula’ incorpora firmas como Pedro G. Cuartango, Nativel Preciado y Olga Viza. A la tertulia se suman también periodistas como Ángel Villarino y Gemma Martínez, que se incorporan al equipo de analistas del programa.

Jaime Cantizano, de 15.00 a 19.00 h

En las tardes de Onda Cero continúa ‘Por fin’, con Jaime Cantizano, con la filosofía de que la radio es, por encima de todo, compañía.

‘Por fin’ propone cada tarde un espacio fundamentalmente de entretenimiento desde la convicción de que informar y entretener no son conceptos opuestos, sino complementarios. Una radio cercana, concebida para acompañar al oyente en su vida cotidiana y también en aquellos momentos en los que necesita entender lo que sucede a su alrededor.

En un contexto marcado por los extremos y la polarización, el programa quiere construir además un espacio plural en el que quepan sensibilidades y miradas diferentes, apostando por la conversación, el humor y la curiosidad.

Junto a Cantizano estarán nombres como Alaska, Bibiana Fernández, Boris Izaguirre, Luis Quevedo, Ignacio Varela, Susana Díaz, Celia Villalobos, Ketty Garat, Pablo Pombo, Pilar Velasco, Ángel Antonio Herrera y Juan Luis Arsuaga.

Entre las nuevas incorporaciones figuran el reconocido psiquiatra Luis Gutiérrez Rojas y el humorista Fran Ramírez, que sumarán nuevas perspectivas y humor a las tardes de Onda Cero.

Onda Cero, la radio del deporte

Cada noche, de 23.30 a 1.30 de la madrugada, Edu Pidal se pone al frente de ‘Radioestadio noche’ para analizar con pasión la actualidad del mundo del deporte de la jornada. Y los fines de semana y en las grandes citas deportivas, ‘Radioestadio’, con Edu García al frente del mejor equipo de ‘profes’ y narradores de la radio española.

En las madrugadas de Onda Cero, Gemma Ruiz y su equipo seguirán acompañando a aquellos que no pueden dormir con buen humor y mucha participación de los oyentes.

Y siguen en la madrugada de Onda Cero ‘Lovin’, con Nacho Arias, que dobla su emisión los lunes y miércoles; ‘El colegio invisible’, con Lorenzo Fernández Bueno y Laura Falcó (martes y jueves); y ‘La cultureta Gran Reserva’, con Rubén Amón (viernes).

Julia Otero regresa el día 5 de septiembre

El próximo sábado, 5 de septiembre, también inician temporada los programas ‘Julia en la onda’, con julia Otero; ‘Onda viajera’, con Carles Lamelo, ‘Como el perro y el gato’, con Carlos Rodríguez; y ‘La rosa de los vientos’, con Bruno Cardeñosa y Silvia Casasola.