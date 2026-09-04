Las producciones de Onda Cero Podcast, finalistas en siete categorías de los Premios Podcast Days

Onda Cero Podcast suma cuatro nominaciones en los Premios Podcast Days, uno de los reconocimientos más importantes de la industria del audio en español. Cuatro producciones de la casa optan a llevarse un trofeo: ‘Prohibido morirse’, el formato de entrevistas de Rebeca Marín, finalista en las categorías de Mejor Host, Videopodcast y Conversacional; ‘Los perseguidos’, la gran ficción sonora de Atresmedia, nominada a Mejor Ficción; ‘Esto no ha pasado’, con Mario Viciosa, aspirante al premio a Mejor Podcast Conversacional y el podcast documental recién estrenado 'El Madrazo'

Los Premios Podcast Days

Los Premios Podcast Days son uno de los grandes referentes de la industria del pódcast en español. Reconocen en 17 categorías distintos aspectos de la producción sonora: desde la calidad técnica, el diseño de sonido y el guion hasta la interpretación vocal, la conducción, la ficción, el formato conversacional, el contenido de marca, la identidad visual, los pódcasts emergentes o la trayectoria profesional, entre otras. Los finalistas se anuncian en septiembre y el fallo se da a conocer durante la gala de entrega, en el marco del evento Podcast Days.

Un jurado independiente formado por profesionales del periodismo, el diseño de sonido, el guion, la academia y la producción valora las candidaturas presentadas, evaluando cada archivo de audio de forma individual.

‘Prohibido morirse’, el formato de entrevistas de Rebeca Marín

Dirigido y presentado por la periodista y comunicadora Rebeca Marín, con más de 20 años de trayectoria en radio, televisión y prensa escrita, ‘Prohibido morirse’ parte de una pregunta tan inquietante como reveladora: ¿qué diríamos y qué haríamos si al mundo le quedaran solo 25 minutos? Cada semana, un invitado se enfrenta a esa premisa en una conversación íntima que combina profundidad, ironía y sensibilidad, reflexionando sobre lo que se llevaría al fin del mundo, sus arrepentimientos, lo que repetiría y aquello que considera irrepetible del ser humano.

Por el formato han pasado ya Willy Bárcenas, Eva Soriano, Roberto Leal, Albert Rivera o Adriana Torrebejano, con nuevos perfiles de la cultura, la política, el deporte, los medios de comunicación y personas con historias personales extraordinarias. En los Premios Podcast Days, ‘Prohibido morirse’ compite en tres categorías: Mejor Host, por la conducción de Rebeca Marín, Mejor Conversacional y Mejor Videopodcast.

‘El Madrazo’, la realidad de la trata de blancas, en primera persona

‘El Madrazo’, una serie documental dirigida por David Navarro que reconstruye, en primera persona, el secuestro y la explotación sexual de una joven colombiana durante 22 meses en un prostíbulo de un polígono de Zaragoza. Su historia es la de una de las decenas de miles de mujeres que, según las estimaciones, viven en estos momentos una situación similar en España.

Con 20 años, la protagonista llegó a España sin conocer nada ni a nadie.

Apenas hacía una semana que sabía que aquí se hablaba su mismo idioma. Su único deseo era darle una vida mejor a su hija de 4 años, que se quedó al cuidado de su abuela en Colombia. Tras un viaje de 20 horas desde su aldea llegó a un polígono de Zaragoza, una ciudad de la que nunca había oído hablar. Las luces de neón de la entrada le anunciaron que su viaje se convertía en una pesadilla.

‘Los perseguidos’, la gran ficción sonora de Onda Cero Podcast

‘Los perseguidos’ es una producción de ficción sonora de Atresmedia bajo el sello Onda Cero Podcast, basada en la novela homónima de Fernando Benzo, que indaga en los orígenes de la corrupción actual a través de los movimientos de los años setenta y ochenta. Dirigida y guionizada por Pablo Lara, está protagonizada por Salva Reina, Natalia Huarte, Israel Elejalde, María Hervás, Fernando Tejero y Víctor Clavijo, con un elenco coral que completan, entre otros, Nacho Fresneda, Daniel Muriel, Óscar de la Fuente, Juan Gea, Arturo Querejeta y Mariela Garriga.

Con ocho episodios grabados y editados en tecnología Dolby Atmos para un sonido binaural inmersivo, ‘Los perseguidos’ se ha presentado como una de las mayores producciones de ficción sonora en español de los últimos años. En los Premios Podcast Days opta al galardón a Mejor Ficción.

‘Esto no ha pasado’, con Mario Viciosa

Producido por Newtral y conducido por Mario Viciosa —periodista, divulgador científico y jefe de ciencia en Newtral, ganador del premio Concha García Campoy de la Academia de Televisión—, ‘Esto no ha pasado’ fusiona el periodismo científico con la estética del true crime y recursos de ficción sonora. Cada episodio combina investigación periodística, entrevistas con expertos y reconstrucciones narrativas de casos científicos reales, planteando además escenarios de futuro.

Su primera temporada, de treinta episodios, aborda temas como la exploración espacial, el grafeno, crímenes prehistóricos o la inteligencia artificial, con entrevistas como la de la astronauta Sara García Alonso. En los Premios Podcast Days, ‘Esto no ha pasado’ compite en la categoría de Mejor Podcast Conversacional.