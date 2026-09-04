Onda Cero Podcast estrena 'El Madrazo', la serie documental sobre la esclavitud sexual de mujeres en España

Onda Cero Podcast estrena ‘El Madrazo’, una serie documental dirigida por David Navarro que reconstruye, en primera persona, el secuestro y la explotación sexual de una joven colombiana durante 22 meses en un prostíbulo de un polígono de Zaragoza. Su historia es la de una de las decenas de miles de mujeres que, según las estimaciones, viven en estos momentos una situación similar en España.

Con 20 años, la protagonista llegó a España sin conocer nada ni a nadie. Apenas hacía una semana que sabía que aquí se hablaba su mismo idioma. Su único deseo era darle una vida mejor a su hija de 4 años, que se quedó al cuidado de su abuela en Colombia. Tras un viaje de 20 horas desde su aldea llegó a un polígono de Zaragoza, una ciudad de la que nunca había oído hablar. Las luces de neón de la entrada le anunciaron que su viaje se convertía en una pesadilla.

Así empezó un cautiverio de casi dos años, como el que sufren cada año miles de mujeres secuestradas y retenidas en España, convertidas a la fuerza en trabajadoras sexuales y sometidas a diario a agresiones sexuales, privación de libertad y narcotización, en muchos casos con daños que ponen en peligro su vida.

La serie consta de seis episodios de 20 minutos, aproximadamente, que componen un duro retrato de la explotación sexual en nuestro país, al que se considera la Tailandia de Europa.

Episodio 1. “Cuanto más lloraba, más clientes me salían”

Después de 20 horas de viaje desde una remota aldea de Colombia hasta un polígono industrial de Zaragoza, la protagonista vive la noche más aterradora de su vida, obligada a ejercer la prostitución por sus secuestradores.

Episodio 2. “Sonrisa de payaso”

Las mafias captan a mujeres que buscan un futuro mejor para sus familias con falsas promesas sobre la riqueza de Europa. Con un bebé al que apenas podía alimentar, a ella le proponen viajar para trabajar en labores domésticas en España.

Episodio 3. “El trabajo no os hará libres”

La deuda contraída con las mafias es imposible de pagar. Las mujeres retenidas son mano de obra sin derechos, sin cobro ni descanso, atrapadas en la falsa esperanza de saldarla algún día.

Episodio 4. “Nadie sabe dónde estáis”

El estado físico y psicológico se deteriora en pocos meses. Infecciones, migrañas y adicciones se suman a la advertencia constante de sus captores: nadie sabe quiénes son ni dónde están.

Episodio 5. “Ese es comisario, y ese inspector”

Un día llega la policía y se monta un revuelo, pero acercarse a ellos no sirve de nada: algunos también “están en el ajo”. Así se pierde toda esperanza de encontrar ayuda.

Episodio 6. “Nunca se lo he contado”

Uno de los hombres con los que entabla amistad se compromete a sacarla de allí. De niña, su madre le decía: “si sabes contar, cuenta con lo que tengas en el bolsillo, porque no puedes contar con nadie”.

Tras cada uno de los capítulos de ‘El Madrazo’, se facilitan las formas para denunciar la trata.

El Madrazo, la zona cero de la prostitución

El Madrazo es una zona de Zaragoza, cerca de Garrapinillos, donde hasta hace unos años había cinco grandes burdeles: Selva de Oro, Tony’s, Papiro, Sala Castilla y D’Angelo. Hoy son edificios fantasmas en una zona abandonada que tomó su nombre oficioso de un antiguo restaurante de menús del día, llamado El Madrazo.

La trata en datos

Policía Nacional y la Guardia Civil liberan en España cada año entre 400 y 1.000 mujeres en esta situación, mientras se calcula que el número total de víctimas que llegan anualmente al país supera las 15.000. La trata mueve en España tanto dinero como la droga y el tráfico de armas juntos.

• Secuestrar a una mujer cuesta a las mafias unos 3.000 euros.

• Cada mujer genera unos ingresos semanales de 4.000 euros para sus captores.

• Las víctimas ejercen la prostitución de forma coactiva todos los días del mes, mens-trúen o no.

• Las “deudas” contraídas con sus captores nunca llegan a saldarse.

• El negocio de la prostitución mueve en España alrededor de 20.000 millones de euros al año, la actividad de economía sumergida que más dinero genera en el país.

España es considerada la “Tailandia de Europa”: es el primer país del mundo en trata de personas y el tercero de Europa en consumo de prostitución.

La historia de la protagonista

Nacida en un entorno rural de Colombia, en una familia desestructurada, trabajó en el campo desde niña. A los 20 años, con una hija a su cargo y una situación económica muy precaria, una mujer acaudalada le propuso a su madre enviarla a España a trabajar en labores del hogar. En menos de una semana tenía pasaporte, billete de avión a Madrid y una maleta con ropa de turista.

El viaje duró 20 horas. La pesadilla empezó al llegar a Madrid-Barajas: un taxi la trasladó hasta un polígono de Zaragoza, donde le explicaron que su “trabajo” consistía en tener sexo con clientes y que debía empezar esa misma noche. Se negó, lloró y gritó, pero acabó siendo violada por varios hombres: el mero hecho de llorar y estar asustada aumentó su valor de mercado.

Permaneció 22 meses retenida en ese local, llamado Selva de Oro, sin poder salir jamás de sus paredes, con el pasaporte confiscado y bajo la amenaza constante de que pedir ayuda solo le traería la detención por su situación migratoria. Durante ese tiempo mantuvo entre 4 y 10 relaciones sexuales al día, todos los días de la semana, y estuvo dos veces a punto de perder la vida.

Su cautiverio terminó cuando logró aliarse con un cliente que se “enamoró” de ella, quien la ayudó a escapar escondida en el maletero de su coche. Según la ley española, a las víctimas de trata se les concede la nacionalidad española de forma automática.

La investigación

El equipo de “El Madrazo” conoció a la protagonista en 2021 y mantuvo con ella varias pre-entrevistas antes de decidir contar su historia. La investigación se ha centrado también en el trabajo policial: cómo operan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para desarticular estas mafias y liberar a las víctimas, con especial foco en la UCRIF de Madrid y en la UCRIF y la Policía Judicial de la Guardia Civil de Zaragoza.

La investigación ha detectado además un turismo sexual creciente en el corredor mediterráneo, favorecido por los vuelos low-cost, el alcohol barato y cierta impunidad legal, un fenómeno que no se da en ningún otro país de nuestro entorno.

Un podcast dirigido por David Navarro

David Navarro es periodista y guionista. Ha desarrollado toda su trayectoria profesional en los principales medios de comunicación nacionales: El País, El Mundo, La Vanguardia, Mediaset y Atresmedia. También ha colaborado con VICE y ha dirigido medios como CeldaTV y Tribus Ocultas (Atresmedia). En su etapa más reciente ha sido director de podcast del grupo Prensa Ibérica, que engloba medios como El Periódico de Catalunya. Ha sido showrunner de las series de ficción “Oído caníbal” y “Nada que celebrar” para CANAL+, y productor y guionista para Paramount y para proyectos documentales de RTVE.