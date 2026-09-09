Vicente Vallés ante el estreno de 'Espías: clave secreta' en Onda Cero Podcast: "Nada de lo que contamos es ficción"

'Espías: clave secreta', el nuevo podcast de Onda Cero y Antena 3 Noticias, se estrena este jueves 10 de septiembre. Una serie documental que combina historias reales de espionaje con un estilo narrativo de thriller y que, además, escribe, dirige y narra el periodista Vicente Vallés.

"Nada de lo que contamos en este podcast es ficción. Son hechos reales, pero a veces son tan increíbles que parecen imposibles de que lo sean", explica en Por fin. "Digamos que es una afición que tengo, que he convertido en un divertimento para mí en principio, y que espero que para quienes hayan leído alguno de mis libros o quienes escuchen el podcast, pues también sea un divertimento para ellos, no solamente para entretenerse, que es lo fundamental en esta tarea nuestra, sino también para conocer cosas que quizá no conocían o para recordar cosas que quizá olvidaron (...) Son historias que son muy interesantes, son ciertas".

Son hechos reales, pero a veces son tan increíbles que parecen imposibles de que lo sean

Entre las principales historias que podrán escuchar los oyentes, según ha desvelado Vallés, se encuentra la de Juan Puyol 'Garbo', que es un espía español catalán que fue fundamental en la Segunda Guerra Mundial. "Fue un hombre fundamental para que la Segunda Guerra Mundial acabara como acabó porque consiguió engañar a los alemanes y les hizo creer que el desembarco de Normandía no iba a ser en Normandía, sino cerca de Calais, que era la zona más estrecha en el Canal de la Mancha entre el Reino Unido y el continente europeo". También habrá espacio para hablar sobre una espía rusa "que fue protagonista" del intercambio de espías en 2010 entre Estados Unidos y Rusia y que ahora "se ha convertido en una gran estrella en Rusia".

Madrid como nido de espías

Otras historias que cobrarán protagonismo serán la del papel de Madrid y Lisboa durante la Segunda Guerra Mundial. Ambas capitales eran consideradas como nidos de espías. "Contamos que en el famoso Chicote de la Gran Vía se podían encontrar en la misma mesa o en mesas adyacentes un espía ruso, un americano, un alemán, un británico colegueando. Todos sabían quiénes eran todos o todos sospechaban quién era el otro".

Vicente Vallés y el espionaje

Preguntado sobre su vinculación con el mundo del espionaje, Vallés confiesa que su interés por el espionaje viene desde la adolescencia, influenciado por autores como Frederick Forsyth y John le Carré. "Es una patología adolescente que tengo desde que empecé a leer a Frederick Forsyth. Y a partir de ahí empecé a leer también a John le Carré y a otros autores, y a ver muchas pelis de espías y documentales".

Es una patología adolescente que tengo desde que empecé a leer a Frederick Forsyth

A partir de este jueves podrás escuchar el nuevo podcast de Onda Cero y Antena 3 Noticias, 'Espías: clave secreta', en nuestra web y en la app de Onda Cero, en Onda Cero Podcast.