Onda Cero Podcast estrena el documental ‘Maldito dinero’, escrito y narrado por el economista José Carlos Díez

Onda Cero Podcast, la plataforma de audio de Atresmedia Radio, estrena este jueves, 17 de septiembre, ‘Maldito dinero’, un nuevo podcast del economista José Carlos Díez que responde a algunas de las grandes preguntas sobre el dinero: por qué no podemos vivir sin él, por qué las crisis parecen inevitables, si la Bolsa sirve realmente para algo o si el futuro está en el Bitcoin.

A lo largo de ocho episodios, José Carlos Díez explica las entrañas de los mercados, la función de la banca y la revolución del blockchain, pero también aborda temas tan sorprendentes como la relación entre un equipo de fútbol y la renta variable, cómo las criptomonedas pueden ayudar a criar a los hijos o por qué las deudas no son necesariamente malas.

‘Maldito dinero’ combina el rigor del análisis económico con un tono cercano y con sentido del humor, alejado de los tecnicismos, para acercar la economía a cualquier oyente, tenga o no conocimientos previos en la materia.

Ocho episodios de economía para dummies

Episodio 1. ¿De verdad necesitamos el dinero?

Hay una mujer australiana que vive sin dinero desde hace siete años, y en este episodio nos cuenta su experiencia. Pero no todos podemos ser como ella. ¿Para qué sirve el dinero y por qué existe desde hace miles de años?

Episodio 2. En las entrañas de los bancos

Los bancos tienen mala fama, pero no podemos prescindir de ellos, y por eso los “rescatamos” cuando tienen problemas. Su función, canalizar el ahorro hacia la inversión, es esencial.

Episodio 3. Los entresijos de la Bolsa

La Bolsa no es una cosa incomprensible en la que solo participan “brokers” agresivos y friquis de los números. Descubre para qué sirve y por qué es cada vez más popular.

Episodio 4. El valor de la deuda

Las deudas nos agobian, nos estresan, pero es posible convertirlas en nuestras aliadas. Bien utilizadas, tanto las personas como las grandes empresas pueden utilizarlas para mejorar su situación.

Episodio 5. Pretty Woman y el capital privado

Capital Privado, Capital Riesgo, Venture Capital, Private Equity. Muchas formas distintas de decir lo mismo. Conoce por qué es importante y qué tiene que ver con Richard Gere.

Episodio 6. Cómo invertir y no arruinarse en el intento

Gracias a internet, invertir está ya al alcance de cualquiera. Pero hacerse millonario en Bolsa es tan difícil como ganar en el casino. Aquí van unos consejos para novatos.

Episodio 7. El ciclo de las crisis

Cada pocos años, y desde hace siglos, estalla una nueva crisis económica en alguna parte del mundo. ¿Por qué no somos capaces de evitarlo?

Episodio 8. Bizum, Bitcoin, Blockchain y otros bichos raros

En algún momento, el efectivo desaparecerá. Pero el futuro del dinero irá mucho más allá de este detalle y transformará las empresas, la salud, la educación e incluso nuestra vida familiar.

‘Maldito Dinero’ está disponible a partir de este jueves en la web y app de Onda Cero, y en las principales plataformas de audio.

Ficha técnica