El PP confirma negociaciones con Vox para alcanzar una mayoría en el Senado: "Sería un error dejar el control al sanchismo"

El control del Senado parece ser una prioridad para los bloques de la izquierda y la derecha. Tras conocerse el histórico pacto entre PSOE y Frente Amplio para presentarse de manera conjunta al Senado en 47 circunscripciones, la respuesta del Partido Popular no ha tardado en llegar.

En una entrevista este martes en la cadena COPE, Alberto Núñez Feijóo, líder de la formación popular, ha admitido la existencia de conversaciones con Vox para presentar una candidatura única en el Senado, con el objetivo de contrarrestar la estrategia de la izquierda.

Feijóo ha asegurado que sería "un error" dejar el control de la Cámara Alta "al sanchismo", teniendo en cuenta la posibilidad de "llegar a puntos de encuentro".

Tal y como ha detallado, los senadores autonómicos de Vox lo son gracias a los acuerdos que el PP alcanzó con esta formación en las comunidades donde Gobierna con su respaldo, por lo que ha afirmado la necesidad de encontrar "alguna fórmula".

Las conversaciones entre PP y Vox

Feijóo ha reconocido en la entrevista que ambas formaciones mantienen discusiones sobre la forma de proceder de cara a las elecciones del 29N, así como han acordado "discreción" y "respeto" en las conversaciones.

"Yo voy a seguir cumpliendo esa discreción y respeto. Ellos saben hasta dónde podemos llegar y que tenemos sentido de Estado", ha añadido. Por su parte, Vox ya ha asegurado que van a estar "a la altura" y "si Vox está a la altura" el PP también lo estará, tal y como ha subrayado Feijóo.

La voluntad de Vox de llegar a un acuerdo

La confirmación del líder popular llega después de que este pasado lunes, el presidente de Vox asegurara su voluntad de llegar a un "entendimiento" para proteger la Cámara Alta tras los acuerdos de la izquierda. Según Abascal, la alianza de las izquierdas exige "sacrificios" a los partidos de la oposición.

Sin embargo, ambos partidos no podrán presentarse en coalición debido a que el plazo acabó el pasado viernes. De esta forma, las únicas alternativas que existen es que Vox renuncie a presentarse en algunas circunscripciones o que el PP meta a algún candidato de Vox en sus listas.

Por ello, Feijóo ha insistido en que mantener el Senado "fuera del sanchismo" no es solo una obligación para el PP sino que es un reto que "convoca a todos".

El líder de los populares ha recordado que PP y Vox firmaron, tras las elecciones autonómicas, "pactos transparentes" en cuatro comunidades y que ahora, de cara a las generales, han acordado alianzas con Unión del Pueblo Navarro y con Foro Asturias.

De esta forma, las dos formaciones del bloque de la derecha disponen hasta el próximo 26 de octubre para tomar una decisión y pactar un acuerdo que haría frente a la coalición entre Sánchez y Ada Colau.