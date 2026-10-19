Ayuso responsabiliza a Sánchez de la "violencia" en Madrid tras sufrir un 'escrache' y avisa: "No nos va a amedrentar"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha sufrido un 'escrache' a la salida de un foro sobre longevidad en el Palacio de Santoña. Los manifestantes que participan en la huelga de educación se han concentrado alrededor del edificio, impidiendo su salida y la Policía ha tenido que intervenir para garantizar "su seguridad".

En este sentido, en declaraciones a los medios de comunicación allí presentes, Ayuso ha responsabilizado al delegado de la Comunidad de Madrid, Francisco Martín, y al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "en concreto" de toda la violencia que se está produciendo en las calles de Madrid, "coaccionando a los gobiernos". Si bien, ha avisado de que "no nos va a amedrentar".

"Si Pedro Sánchez piensa que por mandarme a los sindicatos a las huelgas mientras él va de enamorado de España nos va a amedrentar, se equivoca y mucho", ha asegurado, a la par que ha recordado que "casualmente" el gobierno de la Comunidad de Madrid es "el único" que ha alcanzado un acuerdo con los sindicatos.

Hacerle la vida imposible a los madrileños no es la solución de nada

Según la presidenta madrileña, Sánchez tiene que "ir asumiendo que la alternancia es parte del juego" y que en la democracia, si hay que dejar el poder "te vas a tu casa y lo soportas". Así las cosas, ha calificado la huelga educativa de "política", porque ha sido impulsada por el Gobierno, "que sabe que se va a ir en las elecciones que ellos mismos han convocado".

Por eso, según Ayuso, ahora están "frustrados" y tienen que llevar esa "tensión" a la calle. "Hacerle la vida imposible a los madrileños no es la solución de nada. La gente no quiere estos follones, quiere vivir en paz y estar tranquila con sus cosas", ha apuntado.

La presidenta, además, ha preguntado al Ejecutivo "si esta historia de no habrá paz en las calles de Madrid, que está fomentando la Moncloa, va a estar durante todas las elecciones, porque nosotros tenemos un mandato que es trabajar y no podemos vivir ni bajo el miedo ni bajo el chantaje".

Ayuso ha recordado que la Comunidad de Madrid es la región "con mejores resultados en el informe PISA y no es, ni mucho menos, la comunidad con peores condiciones laborales ni salariales". Por eso, ha criticado que la educación de los niños esté en manos "de gente así de violenta, que no respeta el derecho de ir al colegio".

Jornada marcada por el corte de la autovía A3 y otro escrache a la consejera

Los manifestantes, unos 1.000 según Comisiones Obreras, han protagonizado una jornada de intensas protestas. A primera hora de la mañana, los manifestantes han cortado la autovía A3 tras colocar pupitres que han obligado a detener el tráfico a la altura del kilómetro 5.

Después, la consejera de Educación, Ciencia y Universidades, Mercedes Zarzalejo, ha suspendido "por motivos de seguridad" un acto en un instituto público de Vallecas. Los manifestantes allí congregados han rodeado el coche al grito de 'educación pública' mientras lanzaban botes de humo de colores.