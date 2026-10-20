ELECCIONES GENERALES

Mónica García renuncia a ir en la lista de Frente Amplio para el 29N y se centrará en las próximas elecciones autonómicas

La actual ministra de Sanidad anuncia que no estará en la lista de Frente Amplio para las próximas elecciones generales y seguirá en política como candidata de Más Madrid en los comicios autonómicos que se esperan en mayo de 2027.

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ondacero.es | Agencias

Madrid |

La ministra de Sanidad, Mónica García.
La ministra de Sanidad, Mónica García. | Ananda Manjón / Europa Press

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha anunciado que no concurrirá en la lista de Frente Amplio de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre, si bien seguirá en política como candidata de Más Madrid en los comicios autonómicos del próximo mes de mayo de 2027.

Según ha comunicado la propia ministra en declaraciones a 'El País', ha tomado la decisión de renunciar a Frente Amplio tras una "profunda reflexión" al anteponer "el bien común al interés personal".

Tesh Sidi será número dos

El cabeza de lista de la confluencia electoral por la circunscripción de Madrid es el portavoz adjunto de Más Madrid en la Asamblea Emilio Delgado, mientras García defiende que el puesto de la número dos sea para la diputada nacional Tesh Sidi, "uno de los perfiles que pueden representar a Más Madrid en la coalición y aunar más voluntades del electorado progresista", según ha dicho.

En plenas negociaciones para la configuración de Frente Amplio, Más Madrid propuso a Emilio Delgado para encabezar la lista por Madrid al Congreso, seguido de la líder del partido y ministra de Sanidad, Mónica García. En la propuesta del partido regional también aparecieron otros nombres como el de la propia Tesh Sidi o el portavoz adjunto de la formación en el Ayuntamiento de Madrid, Eduardo Rubiño. Por Barcelona, la candidata de Frente Amplio a la Presidencia del Gobierno será Ada Colau.

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