Los Ad Social Media Awards 2026 premia a los ganadores de III edición: Atresmedia presenta Caixa Facilitea y Cuerpos Especiales presenta Calvo

Los Ad Social Media Awards 2026 han anunciado los ganadores de su tercera edición, celebrada ayer 8 de octubre en Madrid, en una gala que reunió a más de 350 profesionales del sector de la comunicación digital. Renault ha sido reconocido como mejor anunciante del año, mientras que OMD (Omnicom Media) se ha alzado con el premio a mejor agencia del año.

Los galardones, impulsados por Adsocy, reconocen las campañas más destacadas de publicidad en redes sociales, así como el trabajo de agencias, anunciantes y creadores de contenido. En esta edición, los premios han contado con 12 categorías repartidas en cuatro bloques: Estrategia, Contenido, Eficacia y reconocimientos especiales.

Atresmedia, presente en los Ad Social Media Awards 2026

En esta edición de los Ad Social Media Awards, Atresmedia presentó Caixa Facilitea, una de las campañas que el grupo llevó a estos galardones. Su presencia pone de relieve la apuesta por integrar las marcas en propuestas de comunicación capaces de conectar con las audiencias a través de distintos formatos y canales.

Por su parte, Calvo presentó su campaña vinculada a Cuerpos especiales, el morning show de Europa FM. Esta colaboración refleja el papel de los contenidos radiofónicos como parte de las estrategias publicitarias de las marcas, que buscan conectar con el público mediante formatos integrados en el entretenimiento.

Renault y OMD, entre los grandes triunfadores de los premios

Renault ha recibido el reconocimiento a mejor anunciante del año, además de conseguir el oro en la categoría de campaña más eficaz en social media con Renault Twingo, un trabajo desarrollado por OMD. La agencia también ha sido distinguida como mejor agencia del año y ha conseguido el oro en mejor uso de formato corto con la campaña LIPTON – La Isla de las Tentaciones, para Lipton-PepsiCo.

Entre los proyectos premiados destaca también Homenaje a Camarón, de Ogilvy, en colaboración con Dentsu X, Dentsu Story Lab y NTeam, para Cruzcampo (HEINEKEN España), que ha ganado el oro a mejor estrategia de social media.

En el apartado de contenido, HAVAS PR y MilfShakes han logrado el máximo reconocimiento por Starbucks x MilfShakes Play To Lose, mientras que TRUE, en colaboración con TBWA y OMD, ha ganado el oro en marketing de influencia y prescripción por McDonald's x Emestudios.

Por su parte, Leo España se ha llevado el oro en mejor uso del real time con Paralux, para Citroën España, y SAMY ha conseguido el primer puesto en mejor gestión de comunidad por su trabajo para Leroy Merlin.

Carlos Roca, mejor creador de contenido

La tercera edición de los Ad Social Media Awards también ha reconocido a profesionales destacados del sector con cuatro premios especiales. Carlos Roca ha sido elegido mejor creador de contenido, mientras que Sergio Barreda, CEO y fundador de Keepers | Influencia Creativa, ha recibido el reconocimiento a talento referente en social media.

Además de los galardones a Renault y OMD como anunciante y agencia del año, respectivamente, la organización ha destacado la importancia de la creatividad y la profesionalidad en un entorno digital en constante transformación.

Antonio Gallo, CEO de Adsocy, ha defendido el papel de las agencias, las marcas y los medios de comunicación a la hora de impulsar contenidos publicitarios de calidad. "En un entorno de ruido, cambios y plataformas que alteran las reglas, premiamos a quienes siguen apostando por la verdad, la creatividad y la profesionalidad", ha señalado.

La gala, celebrada en el Espacio Lírico de Madrid, ha contado con Dentsu como patrocinador principal, junto a Grupo Eneldo, Pernod Ricard y Volvo, y con la colaboración de distintas entidades del sector publicitario y de la comunicación digital.