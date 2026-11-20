El ganador del cara a cara entre el candidato socialista, Pedro Sánchez, y el popular, Alberto Núñez Feijóo, ha sido Antena 3 después de conocerse los datos de audiencia del debate.

Y es que, según explica Rafa Latorre en Más de uno, Antena 3 es la televisión más elegida para ver el cara a cara porque ha obtenido la confianza del 17,1% de los espectadores que estaban viendo la televisión. De hecho, se acercaron a los 9 millones.

Fue lo más visto del día en Antena 3, dos millones y medio de seguidores de media, 4,2 millones de espectadores únicos, superando a TVE por dos puntos.