Onda Cero Podcast estrena ‘Nessun Dorma. ¡Que nadie duerma!’, un nuevo podcast conducido por el tenor José Manuel Zapata que se propone derribar los prejuicios que rodean a la ópera y la música clásica y demostrar que las grandes composiciones de la historia están mucho más cerca de nuestra vida cotidiana de lo que imaginamos.

Después de 25 años cantando en algunos de los teatros más importantes del mundo, de Nueva York a Milán, pasando por Berlín o París, José Manuel Zapata se embarca en una nueva aventura sonora para contar la música que ama como nunca se la han contado al público: con pasión, cercanía, mucho humor y sin solemnidades. Como si la conversación transcurriera en un bar y no en un conservatorio.

“Con ‘Nessun Dorma. ¡Que nadie duerma!’ pretendo hacer lo que un amigo hizo conmigo hace 35 años: coger de la mano a quienes no se creen capaces de apreciar, y mucho menos de emocionarse o de amar, un pedazo de música clásica u ópera, y conseguir justo lo contrario: el aprecio, la emoción y el amor por este tipo de composiciones”, explica el tenor.

El podcast parte de una convicción: la música clásica no pertenece a una élite ni exige conocimientos previos para disfrutarla. Sus historias hablan de amor, celos, venganza, poder, fracaso, esperanza y todas esas emociones que siguen acompañándonos siglos después de que fueran escritas.

“Estoy harto de ver que el problema de la música que amo es que las personas corrientes como yo la aman, pero no lo saben”, afirma Zapata, que reivindica también, con su característico sentido del humor, la presencia de estas composiciones en el cine y las series: “No nos engañemos: los malos no escuchan reguetón. Escuchan a Mozart, los desgraciaos”, bromea el creador de podcast.

Diez grandes obras, diez invitados y una forma diferente de escuchar la música

‘Nessun Dorma. ¡Que nadie duerma!’ consta de diez episodios de aproximadamente 30 minutos, además de un capítulo de presentación. En cada entrega, Zapata invita a una personalidad del periodismo, la música, la literatura, la interpretación o el humor a descubrir una obra clásica y relacionarla con su propia experiencia profesional y personal.

El periodista Vicente Vallés apadrina el primer episodio, dedicado al aria que da nombre al podcast de la ópera ‘Turandot’, de Puccini, y al secreto que esconde una de las melodías más famosas de la historia. El cantante Zenet se adentra en la pasión y los celos de ‘Carmen’, de Bizet, mientras que la periodista Marta García Aller, directora de ‘La brújula de Onda Cero, conecta ‘El aprendiz de brujo’, de Paul Dukas, con uno de los grandes desafíos de nuestro tiempo: la inteligencia artificial.

La actriz Alicia Borrachero explora las emociones y contradicciones de ‘Pagliacci’, de Leoncavallo; el psiquiatra Luis Gutiérrez Rojas aborda el fracaso, la depresión y la superación personal a través del ‘Concierto para piano n.º 2’, de Rachmaninov; y la escritora Paloma Sánchez-Garnica se sumerge en los conflictos entre el amor y el poder de ‘Tosca’, de Puccini.

El poeta y cantautor Marwan descubre los amores imposibles de ‘West Side Story’, de Bernstein; Blanca Paloma comparte su particular mirada sobre ‘El amor brujo’, de Manuel de Falla; y el escritor Juan Soto Ivars encuentra en ‘Falstaff’, de Verdi, sorprendentes paralelismos con los linchamientos y las polémicas de las redes sociales.

La temporada se cierra con Leonor Lavado y una singular gala dedicada a las grandes divas de la ópera, con arias asociadas a voces legendarias como Maria Callas, Montserrat Caballé, Renée Fleming y Diana Damrau.

En cada capítulo, los oyentes podrán escuchar los fragmentos musicales más representativos, conocer las historias que se esconden detrás de las composiciones y descubrir sus conexiones con asuntos tan actuales como la salud mental, la tecnología, las relaciones humanas o el poder.

“Serán diez episodios y uno de presentación. En cada uno, durante unos 30 minutos, una persona a la que admiro descubre una obra “de las mías” que tiene mucho que ver con su trabajo o con su vida. ¡Y quedan fascinados para siempre! ¡No falla!”, asegura Zapata.

Con este nuevo estreno, Onda Cero Podcast incorpora a su catálogo una propuesta cultural y divulgativa que combina entretenimiento, conversación y música, con la vocación de despertar la curiosidad de nuevos públicos y contagiar la pasión por un repertorio universal.

“Gracias a mi casa, Onda Cero, por darme la oportunidad de contar lo que llevo más de 30 años cantando. La clásica y la ópera son la sal de las emociones. Probadlo: un poco de Puccini en un amor incipiente lo convierte en eterno”, concluye José Manuel Zapata.

Los diez primeros episodios de ‘Nessun Dorma. ¡Que nadie duerma’ ya están disponibles en la web y app de Onda Cero; y en las principales plataformas de audio, las dos primeras entregas