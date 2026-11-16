‘Los perseguidos’, de Onda Cero Podcast, hace historia al convertirse en el primer podcast español premiado en los Alexa Latin Music Awards

‘Los perseguidos’, la ficción sonora original de Onda Cero Podcast y Break The Format, ha hecho historia al convertirse en el primer podcast español en ganar el premio al Podcast en Español del Año (Spanish Podcast of the Year) en los Alexa Latin Music Awards 2026. La producción, escrita y dirigida por Pablo Lara, consigue así un importante reconocimiento internacional que se suma a su éxito de audiencia, con cerca de 800.000 escuchas desde su estreno el pasado mes de mayo.

Los Alexa Latin Music Awards, entregados por Amazon Music en Las Vegas, reconocen a los artistas, canciones, álbumes y contenidos de audio más escuchados y solicitados por los usuarios a través de los dispositivos con Alexa. En esta edición, ‘Los perseguidos’ se convierte en la primera producción española en conquistar el galardón al Podcast en Español del Año, un hito que pone de relieve la proyección de la ficción sonora española y la apuesta de Onda Cero Podcast por los contenidos originales.

Producida por Onda Cero Podcast y Break The Format, ‘Los perseguidos’ es una ambiciosa ficción sonora de ocho episodios que combina una historia de suspense, un reparto de destacados actores españoles y una innovadora realización técnica. Grabada y editada con tecnología Dolby Atmos, la serie ofrece una experiencia de sonido inmersivo que sitúa al oyente en el centro de la acción y traslada al universo del podcast la espectacularidad sonora de las grandes producciones cinematográficas.

El reconocimiento internacional llega, además, después de que ‘Los perseguidos’ fuera distinguida el pasado mes de octubre con el premio a Mejor Ficción Sonora en los Podcast Days 2026, consolidando la trayectoria de una producción que ha logrado combinar el reconocimiento de la industria con una excelente acogida por parte del público.

Un thriller de gran formato con un reparto excepcional

Basada en la novela homónima de Fernando Benzo, ganadora del Premio Azorín 2023, ‘Los perseguidos’ es un trepidante thriller policiaco y político que sigue los pasos de Daniela Lozano, una periodista que se niega a aceptar la versión oficial sobre la muerte de su pareja. Lo que comienza como una investigación personal acaba destapando una compleja trama criminal que conecta a policías corruptos, mafias internacionales y las más altas esferas del poder político.

La serie entrelaza el mundo de la delincuencia juvenil y las bandas de los años ochenta con las tramas de corrupción de la España actual, en una historia de suspense, traiciones y secretos que mantiene la tensión a lo largo de sus ocho capítulos.

Uno de los grandes atractivos de la producción es su extraordinario elenco, encabezado por Salva Reina, Natalia Huarte, Israel Elejalde, María Hervás, Fernando Tejero y Víctor Clavijo, junto a intérpretes como Nacho Fresneda, Daniel Muriel, Óscar de la Fuente, Juan Gea, Arturo Querejeta, Mariela Garriga y Candela Serrat, entre otros.

A la dimensión artística se suma una cuidada apuesta tecnológica. La utilización de Dolby Atmos permite crear un espacio sonoro tridimensional en el que los sonidos se desplazan alrededor del oyente, aportando profundidad, realismo y una extraordinaria sensación de inmersión. Esta tecnología, unida a una realización de inspiración cinematográfica, convierte la escucha en una experiencia envolvente en la que los efectos, las interpretaciones y la música contribuyen a construir la tensión dramática.

El diseño sonoro de Adrián Velasco y la banda sonora original de Miguel Lara completan una producción desarrollada en los estudios Eva Tecnison, con producción ejecutiva de José María Moix por parte de Onda Cero Podcast y de Francisco Cordero y Pablo Lara por parte de Break The Format.

Onda Cero Podcast refuerza su apuesta por la ficción sonora

El premio en los Alexa Latin Music Awards 2026 supone un nuevo respaldo a la estrategia de Onda Cero Podcast de impulsar producciones originales de gran formato, capaces de explorar las posibilidades creativas y tecnológicas del audio y de conectar con nuevas audiencias