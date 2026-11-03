Carlos Alsina y 'Lo contó la radio', de Diego Fortea, Premios Ondas 2026

El codirector y copresentador de 'Más de uno' Carlos Alsina, y el programa 'Lo contó la radio' han sido distinguidos en la 73.ª edición de los Premios Ondas, cuyo fallo se ha dado a conocer este miércoles.

Carlos Alsina ha recibido el Premio Ondas a la Trayectoria o Mejor Labor Profesional, un reconocimiento a más de tres décadas dedicadas a la radio. Por su parte, 'Lo contó la radio', el programa dirigido y presentado por Diego Fortea, ha obtenido el Premio Ondas a la Mejor Idea Radiofónica por su trabajo de recuperación y divulgación de la historia de la radio española.

A estos dos galardones se suman los concedidos a 'Sidosa', producción de laSexta y Atresplayer, y a 'El Intermedio', por su especial dedicado al desahucio de Maricarmen Abascal.

Los cuatro premios reconocen propuestas muy diferentes, pero con un denominador común: la capacidad de la radio y la televisión para contar historias con rigor, sensibilidad, creatividad y cercanía a sus protagonistas.

Carlos Alsina, Premio Ondas a una trayectoria de más de 30 años

Hay voces que forman parte de la vida de un país. La de Carlos Alsina lleva más de tres décadas acompañando a los oyentes, haciendo preguntas y exigiendo respuestas. El periodista de Onda Cero suma ahora el Premio Ondas a la Trayectoria, el cuarto de su carrera, después de los obtenidos en 2015, 2021 y 2024.

El jurado le ha concedido este reconocimiento "por una trayectoria en radio de más de 30 años, en la que ha destacado por un estilo riguroso, versátil e irónico, que le ha convertido en una voz de referencia y enorme credibilidad".

El premio distingue una carrera en la que Alsina ha recorrido prácticamente todos los oficios de la radio: redactor, subdirector, director de informativos, conductor de programas, entrevistador y creador de formatos.

Comenzó su trayectoria en la prensa escrita, en ABC y Cambio 16, pero pronto encontró su lugar en la radio. En 1990 se incorporó a Onda Cero y formó parte de la primera redacción de informativos de la cadena. Fue subdirector de 'Hora cero' en Antena 3 Radio, trabajó en Radio Voz y regresó a Onda Cero para dirigir 'Al día', el tramo informativo de 'Protagonistas' y los magazines 'Hoy empieza todo' y 'Esta boca es mía'. En 2002 asumió la dirección de ‘Noticias mediodía’ y de los informativos de la cadena.

En septiembre de 2005 se puso al frente de 'La brújula', que dirigió durante una década y convirtió en un espacio de información, análisis, opinión y entrevista con identidad propia. Por ese trabajo recibió el Premio Ondas 2015 al Mejor Presentador.

Ese mismo año tomó las riendas, junto a Juan Ramón Lucas, de 'Más de uno', un programa que combina información, entrevistas, análisis, humor, cultura, divulgación y entretenimiento.

Desde el pasado 31 de agosto comparte 'Más de uno' con Rafa Latorre y se pone al frente del programa a partir de las 10.00 horas.

A lo largo de su trayectoria, Alsina ha hecho de la preparación rigurosa, la escucha atenta y la voluntad de repreguntar algunas de sus principales señas de identidad. Sus entrevistas se caracterizan por confrontar a los protagonistas de la actualidad con sus decisiones, sus contradicciones y sus responsabilidades.

Pero su aportación a la radio va más allá de la información. Alsina ha demostrado que un programa de actualidad también puede ser un territorio para la imaginación y la experimentación sonora.

En 2023 dirigió y protagonizó 'El asesinato de Kennedy… 60 años después', una recreación emitida en directo con una treintena de voces y un cuidado diseño sonoro, que le valió el Premio Ondas 2024. También ha impulsado en 'Más de uno' el espacio 'Radioficción', con representaciones teatrales en directo desde el imaginario Gran Teatro Luis del Olmo.

El Ondas a la Trayectoria se suma a una extensa relación de reconocimientos profesionales, entre ellos la Antena de Oro, el Micrófono de Oro, el Premio de Periodismo de Opinión Raúl del Pozo, el Premio APM al Mejor Periodista del Año 2020 y, en 2025, el Premio Luca de Tena y el Premio de Periodismo Francisco Cerecedo.

'Lo contó la radio', Premio Ondas a la Mejor Idea Radiofónica

El segundo reconocimiento radiofónico distingue a 'Lo contó la radio', el programa dirigido y presentado por Diego Fortea, que ha convertido la recuperación, conservación y divulgación de la memoria sonora de la radio española en una propuesta radiofónica singular.

El jurado ha premiado al espacio “por reivindicar la historia de la radio junto a sus protagonistas de todas las emisoras, dando valor a los sonidos que forman parte de nuestra memoria colectiva”.

Emitido durante las dos últimas temporadas de verano en Onda Cero, 'Lo contó la radio' dedica cada entrega a rescatar grabaciones históricas y a reconstruir, junto a quienes las protagonizaron, los acontecimientos, programas y voces que han marcado la evolución del medio.

En sus dos temporadas, el programa ha recuperado, revisado y devuelto a las ondas alrededor de 500 archivos sonoros procedentes de distintas épocas, emisoras y fondos documentales.

Se trata de un trabajo de arqueología sonora que combina investigación, documentación histórica, entrevistas y relato. El programa no se limita a reproducir sonidos antiguos: los contextualiza, explica qué ocurría cuando se produjeron, quiénes estaban detrás de aquellos micrófonos y por qué siguen siendo relevantes hoy.

Una de sus principales señas de identidad es su mirada transversal. Aunque se emite en Onda Cero, 'Lo contó la radio' recupera la historia de todas las emisoras, desde la SER y COPE hasta RNE, Onda Cero y otras cadenas. Profesionales que hoy compiten por la audiencia conviven en un mismo espacio para reconstruir una historia compartida: la de la radio española.

Esa vocación se refleja en sus protagonistas. Matías Prats Luque abrió el programa con un homenaje a su padre, Matías Prats Cañete. Por sus micrófonos han pasado también Andreu Buenafuente, Julia Otero, Carlos Alsina, Pepa Fernández, Josep Cuní, Cristina López Schlichting, Raquel Martos, Arturo González-Campos, Carles Mesa, Andrea Quintero o Valeria Vegas, entre otros.

Junto a estas conversaciones, el programa ha desarrollado entregas monográficas dedicadas a los atracos narrados en directo desde las emisoras, las bromas radiofónicas a los oyentes, las entrevistas accidentadas, las llamadas más memorables o casi medio siglo de concursos radiofónicos.

Diego Fortea, guionista y locutor vinculado a la radio desde los 18 años, se incorporó en 2018 al equipo de guion de 'Más de uno'. Entre 2021 y 2023 desarrolló la sección 'Historias de la radio', germen de su trabajo de recuperación de grabaciones olvidadas. En 2024 realizó el pódcast 'Protagonista: Luis del Olmo', una serie documental de 13 episodios para la que revisó más de 500 archivos sonoros y realizó cerca de 50 entrevistas.

'Lo contó la radio' da continuidad a esa investigación y amplía su mirada al conjunto de la historia de la radio española.

Todos los episodios de 'Lo contó la radio' están disponibles en ondacero.es y en la app de Onda Cero.

'Sidosa' (laSexta y atresplayer) reconocida por la intensidad y la autenticidad de su relato

La producción 'Sidosa', de laSexta y atresplayer, figura también entre los trabajos galardonados en esta edición de los Premios Ondas.

El jurado ha destacado "su habilidad narrativa para transmitir momentos de gran intensidad y verdad sin caer en el sentimentalismo".

La motivación pone el acento en la capacidad narrativa de la producción y en una forma de abordar momentos de gran carga emocional desde la autenticidad, sin recurrir al sentimentalismo. El reconocimiento distingue así la fuerza del relato audiovisual y su capacidad para transmitir emociones intensas sin perder la contención narrativa.

'El Intermedio', premiado por su especial sobre el desahucio de Mari Carmen

'El Intermedio', el programa de laSexta, ha sido también distinguido por su especial dedicado al desahucio de Maricarmen Abascal.

El jurado ha reconocido este trabajo “por mostrar en televisión de forma directa y periodística un momento histórico de cambio social desde la máxima proximidad a Mari Carmen Abascadas”.

El galardón pone en valor una manera de abordar la actualidad desde la cercanía a sus protagonistas y la observación directa de los acontecimientos.

A través del caso de Maricarmen, el especial sitúa una experiencia personal en el contexto de un proceso de cambio social, con un tratamiento que el jurado destaca por su carácter periodístico y su proximidad a la protagonista.