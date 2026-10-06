¿Hasta dónde puede llegar la inteligencia artificial? 'Esto no ha pasado' estrena su segunda temporada en Onda Cero Podcast

La ciencia y la tecnología avanzan a una velocidad que obliga a hacerse nuevas preguntas casi cada día. Desde este 6 de octubre, 'Esto no ha pasado' vuelve a Onda Cero Podcast con su segunda temporada y redobla su apuesta por explicar un mundo que está cambiando al ritmo de las tecnologías de frontera, acercando al oyente los grandes avances científicos y, también, las incertidumbres y dilemas que plantean.

El podcast, una coproducción de Onda Cero Podcast y Newtral, regresa con nuevos episodios dedicados a la inteligencia artificial, la biotecnología, el clima extremo y los desafíos ambientales, manteniendo la fórmula que marcó su primera temporada: rigor científico, periodismo, divulgación y ficción sonora para adentrarse en historias situadas en los límites de lo conocido.

La Inteligencia Artificial, protagonista en el regreso

La segunda temporada comienza con un episodio monográfico dedicado a los límites y amenazas de los últimos modelos de inteligencia artificial. El capítulo analiza cuestiones como su capacidad para hacer trampas, la aparición de comportamientos inesperados o los discursos apocalípticos que acompañan al vertiginoso desarrollo de esta tecnología y que, en ocasiones, proceden de los propios cibermagnates que están impulsando su evolución.

El episodio abre así una temporada que quiere ir más allá de explicar cómo funcionan las tecnologías emergentes para preguntarse también qué consecuencias pueden tener, qué interrogantes abren y hasta dónde pueden transformar nuestra sociedad.

Ciencia y ficción para explicar lo que parece imposible

'Esto no ha pasado' se define como un 'true science' sonoro que combina ciencia y ficción. Cada entrega recorre casos convertidos en auténticos misterios para la comunidad científica y explica cómo pudieron resolverse gracias a investigaciones meticulosas, hallazgos inesperados, casualidades o tecnologías disruptivas.

Todo ello desde una perspectiva basada en el rigor, el periodismo de soluciones y la labor de verificación de Newtral, pero sin renunciar a una narrativa capaz de sorprender al oyente.

Cada episodio incorpora una pequeña ficción sonora con cierto anclaje en la realidad y una entrevista con una personalidad vinculada a la investigación científica de frontera o a la divulgación. El objetivo es acercar cuestiones complejas de una manera accesible y entretenida, manteniendo el tono divulgativo del podcast y las reflexiones que desafían los límites de lo que creemos conocer.

La segunda temporada amplía además el universo de voces de 'Esto no ha pasado'. Junto a científicos, investigadores y especialistas en tecnología, el podcast incorpora más perspectivas procedentes de las humanidades, la literatura y el arte, con las que abordar las implicaciones de los últimos descubrimientos científicos y avances tecnológicos.

Una mirada transversal que permitirá plantear no solo qué es capaz de hacer la ciencia, sino también cómo esos avances pueden cambiar nuestra forma de vivir, pensar y relacionarnos con el mundo.

A lo largo de su trayectoria, 'Esto no ha pasado' ha reunido ya a una treintena de personalidades vinculadas a la ciencia de frontera a nivel nacional e internacional. Entre ellas figuran el experto en grafeno y candidato al Nobel Pablo Jarillo-Herrero; la astronauta y oncobióloga Sara García Alonso; la filósofa de la tecnología Carissa Véliz; Jens Juul Holst, uno de los científicos clave en el desarrollo de los tratamientos que dieron origen a medicamentos como Ozempic; la experta mundial en energía oscura Licia Verde; el especialista en neurociencia António Damasio, y el pionero de la computación cuántica Ignacio Cirac.

Con su segunda temporada, 'Esto no ha pasado' refuerza su apuesta por contar la ciencia como una gran historia, acercándose a los lugares donde se están produciendo algunos de los cambios llamados a definir nuestro futuro y tratando de responder, con rigor y curiosidad, a una pregunta cada vez más difícil: qué puede ocurrir cuando lo que hasta ayer parecía ciencia ficción empieza a convertirse en realidad.