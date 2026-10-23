Latorre, sobre las palabras de Sánchez: "Mejor ir a la tele a contar cuantos petting ha hecho este mes que recopilar facturas y cuentas del PSOE"

En un día como el de hoy no solo los ovetenses sienten un orgullo muy legítimo por que su ciudad se convierta en la capital del mundo. En un lugar que reúne lo sublime, lo bello, lo excelso, lo admirable.

Miren, la princesa y la infanta de España tiene otras servidumbres pero desde luego estos días seguro que son conscientes de uno de sus privilegios.

Cuenta Pilar Santos hoy en El Periódico que ayer en la cena previa a la entrega de los Princesa de Asturias de hoy la princesa Leonor pudo compartir mesa con Patti Smith y Timothy Garton Ash. La infanta Sofía con Leo Messi y la astronauta Christina Koch.

Estos días Oviedo es una ciudad de prodigios, donde a Patti Smith la reciben los coros asturianos cantando el 'People have the power'.

Y Messi envía un mensaje a los padres de pequeños futbolistas para que no los agobien.

Y no hemos hablado de Julián Barnes… no hemos hablado de Julián Barnes… premio Princesa de Asturias de las Letras. Inolvidable el comienzo de Nada que temer: "No creo en Dios, pero le extraño"

Buenos vamos de lo sublime a lo misérrimo….

Una precampaña atropellada

Ya saben que la gran conquista política es sobre la conversación. Imponer el tema de conversación es uno de los objetivos políticos primordiales… no sólo en campaña pero muy especialmente en campaña.

Es verdad que esta campaña no está saliendo demasiado bien para quien ha convocado estas elecciones, porque Pedro Sánchez pretendía que el tema central fuera la vivienda y las únicas consecuencias fueron: la dimisión de la portavoz socialista Montse Mínguez después de que se descubrieran que el negocio de su marido deja en pequeña a Urbagestión… y la otra es la lumpenización de Sol.

Claro, al convocar las elecciones los de la acampada se han visto obligados a mantener las tiendas en la Puerta del Sol y eso se ha ido pudriendo. El otro día veía un vídeo de Fernando Berlín paseando por allí contándolo. Están las tiendas pero a partir de las ocho, allí ya no están sus moradores, que estarán en sus casas con la calefacción puesta. Y quienes entran son aquellos que necesitan un refugio, personas en la indigencia, que encuentran ahí un campamento donde refugiarse.

De manera que ya queda poco del montaje original y sus reivindicaciones se escuchan cada vez menos y siempre en horario de oficina. Así que lo que hay ya es un problema de salud pública y no tanto una protesta social.

En definitiva, la operación no ha salido bien.

Pero sí hay un éxito que puede reivindicar Sánchez a estas alturas de la precampaña y es que no se está hablando demasiado de corrupción y eso tiene un gran mérito teniendo en cuenta que uno de su secretario de Organización está en la cárcel, el otro va camino, su hermano está condenado, su mujer imputada, hay tres presidentes de la SEPI investigados y también lo están el DAO y la directora de la Guardia Civil.

Tiene mérito, por la certidumbre de que en la decisión del adelanto electoral habrá pesado sin duda la posibilidad más que cierta de que el PSOE termine siendo imputado por financiación ilegal.

Y dirán… bueno es que la campaña le pone sordina a la Justicia, porque no se toman decisiones que puedan afectar… Por ejemplo, no van a imputar al PSOE en campaña… cierto, los jueces no hacen los martes judiciales, como el gobierno hace los martes sociales en un uso claramente espurio del Poder Ejecutivo para afectar a un proceso electoral.

Pero los procesos no paran, ni siquiera entran en suspenso, hay señalamientos pendientes y… en definitiva, los jueces y los cuerpos especializados siguen trabajando… aunque se topen con la falta de colaboración de los partidos.

Santiago Pedraz, el juez de la Audiencia Nacional que investiga las cloacas del partido ha solicitado el listado de abogados o despachos de abogados y consultoría legal a los que el PSOE contrató entre 2021 y 2025. Porque tiene la sospecha muy razonable de que ese dinero se utilizaba para financiar la cloaca de Ferraz. O sea, que se hicieron pagos a la fontanera Leire Diez utilizando ciertos despachos y facturas por servicios falsos. El magistrado ya había pedido esa documentación hace semanas y le había dado un plazo extra de 48 horas que expiró ayer.

¿Qué dice el PSOE? Pues presentan algunas excusas para no colaborar

Una es esta de Rebeca Torró. Que esto vulneraría el secreto profesional. Digamos que es el argumento más aseado. El otro es que el PSOE está en campaña y que no se puede distraer con estos asuntos ahora. Hombre, siempre es mejor ir a la tele a hacer recuento de cuantos petting ha hecho el presidente este mes que recopilar facturas y presentar las cuentas que justifican los pagos. Nos felicitamos mucho de que el presidente goce de una vida sexual sana y abundante, ahora lo que queda por saber es si se ha montado una cloaca (muy insana pero abundante en Ferraz).

Hoy El Mundo da cuenta de la desaparición de facturas en la contabilidad del PSOE y de la existencia de otras facturas cuyos conceptos son indescifrables. Según esta información la UCO ha alertado del descuadre tras cruzar la información que ha aportado el propio partido con la que ha facilitado el Tribunal de Cuentas en esta causa en la que también se investiga la posible financiación irregular del PSOE.

Anoche, además de hablar de cosas lúbricas, de señalar a periodistas, de expedir carnés de progresismo, de humillar a Tezanos y de echarse unas risas de puro compadreo en su tele, demostrando que es su tele… además de todo esto… Sánchez dijo algo sobre la corrupción

Lo que ocurre es que Ábalos no es una anécdota. No lo es. Es el hombre más importante de su vida política, el que subió a la tribuna en la moción de censura. Fue el ministro con mayor presupuesto, un confidente constante, y fue La Organización. La Organización. Y como secretario de Organización lo sucedió Santos Cerdán. Eso fue el PSOE estos años, el PSOE al que no va a votar Felipe González.