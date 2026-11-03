EN DIRECTO Ada Colau propone que se reunifique Renfe con Adif para garantizar el mantenimiento

Colau ve aún "imprescindible" que dimita Óscar Puente

Después de que la semana pasada pidiera la dimisión del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, Colau ha insistido en que sigue siendo "imprescindible que se asuman responsabilidades políticas", por "humanidad y empatía" con las víctimas, aunque lo ha dejado en manos del propio ministro y del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Colau ha evitado ahondar en ello y ha hecho hincapié en la necesidad de centrarse en la búsqueda de soluciones desde el diálogo y la cooperación, superando los intereses "partidistas".

Sobre la posibilidad de cortar el servicio de alta velocidad entre Madrid y Barcelona mientras duren las obras de remodelación de esta línea ferroviaria, ha comentado que el debate sobre intervenciones concretas debe abordarse "en un segundo momento", aunque ha indicado que "hay diferentes soluciones", ya sea hacer el mantenimiento por la noche o utilizar menos trenes durante un tiempo.