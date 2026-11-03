EN DIRECTO Ada Colau propone que se reunifique Renfe con Adif para garantizar el mantenimiento
El director informativo de Más de uno entrevista a la representante del nuevo partido de izquierda en un contexto electoral marcado por el accidente de Urda, el problema de la vivienda y la incapacidad de la agrupación de abarcar todas las candidaturas ideológicamente afines, como la opción liderada por Gabriel Rufián e Irene Montero.
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Una auditoría y más mantenimiento de las vías
"Lo primero que habría que hacer sería una auditoría para todo el sistema y tener una radiografía exacta. Es una infraestructura crítica, básica, y debe funcionar. Sobre si puede haber cargos políticos, me parece muy bien revisar hoy y subsanarlo. Sin embargo, después de hablar con la gente experta, sí me queda claro que una de las cosas más críticas es que ha aumentado mucho el uso y no ha aumentado el mantenimiento. Por cada 100 euros que se destina a la alta velocidad, 84 van a hacer más grandes las vías y solo 16 van a mantener. Es un dato indicativo de por dónde habría que empezar a revisar el sistema".
Medidas que propone Colau en el sector ferroviario
"Hay que reforzar el liderazgo público, porque ha habido un proceso de liberalización, ha habido más uso de la infraestructura. Quiero decir que haya un gran responsable del sistema que garantice la seguridad y un gran solo protocolo, que se forme bien al personal, y que los criterios básicos por los que se rija el conjunto de esa infraestructura sea la seguridad. Un gran operador público para dar la máxima eficiencia, pero también para revertir las externalizaciones. Externalizar el servicio parece que no está dando resultado".
La unificación de Renfe con Adif
"La falta de inversión viene de gobiernos anteriores, pero hay otras cuestiones que afectan a este Gobierno, que es la cuestión del mantenimiento. Ayer estuve reunida con representantes ferroviarios cómo se ha externalizado esto, de lo que sirve para garantizar la seguridad del tren. Habría que recuperar liderazgo público, que se reunifique Renfe con Adif, cohesionado, con los mismos protocolos, como en Francia".
Comienza la entrevista a Ada Colau
"El tren no es patrimonio de ningún partido, ni de ningún Gobierno, es una infraestructura básica del país. Lo fundamental que habría que hacer es impulsar un pacto de Estado entre las distintas formaciones políticas que planteen la revisión del modelo. Hay un modelo al que le saltan las costuras, ha habido diversos incidentes", comienza Colau en Más de uno.
Colau ve aún "imprescindible" que dimita Óscar Puente
Después de que la semana pasada pidiera la dimisión del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, Colau ha insistido en que sigue siendo "imprescindible que se asuman responsabilidades políticas", por "humanidad y empatía" con las víctimas, aunque lo ha dejado en manos del propio ministro y del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Colau ha evitado ahondar en ello y ha hecho hincapié en la necesidad de centrarse en la búsqueda de soluciones desde el diálogo y la cooperación, superando los intereses "partidistas".
Sobre la posibilidad de cortar el servicio de alta velocidad entre Madrid y Barcelona mientras duren las obras de remodelación de esta línea ferroviaria, ha comentado que el debate sobre intervenciones concretas debe abordarse "en un segundo momento", aunque ha indicado que "hay diferentes soluciones", ya sea hacer el mantenimiento por la noche o utilizar menos trenes durante un tiempo.
Pide una auditoría para todo el sistema tras Urda
Entre las medidas que debería incluir ese pacto de Estado que propone Colau acerca de los trenes, ha mencionado una "auditoría independiente" para comprobar en qué estado se encuentra toda la infraestructura ferroviaria. También ha apostado por "recuperar el liderazgo público en la gestión de esta infraestructura" y ha subrayado que "fue un error en su momento separar Renfe de Adif".
"No tiene ningún sentido que un servicio esencial como los trenes tenga dos operadores que pueden tener dos protocolos distintos para situaciones críticas. Es esencial reunificar Renfe y Adif para tener un gran operador público que lidere el sistema ferroviario", ha planteado.
Otra de las propuestas que a su juicio debería incorporar un pacto de Estado sobre trenes es "revertir externalizaciones" de cuestiones como el mantenimiento, así como aumentar el personal y su formación. Para poder aumentar la financiación para el conjunto del sistema ferroviario -incluidos los servicios de Cercanías- ha sugerido aparcar las ampliaciones de aeropuertos.
Colau propone un "pacto de Estado" sobre trenes
La candidata de Frente Amplio a la Moncloa, Ada Colau, ha propuesto este lunes un "pacto de Estado" sobre el sistema ferroviario en España, que permita, entre otras cosas, "reunificar" Renfe y Adif, para tener un "gran operador público que lidere" estas infraestructuras. Así lo ha dicho en declaraciones a los medios tras reunirse en Barcelona con representantes de los principales sindicatos del sistema ferroviario estatal.
La cabeza de lista de Comuns-Frente Amplio por Barcelona en las elecciones generales del 29 de noviembre ha señalado que, más allá de pedir responsabilidades políticas por el accidente ferroviario en Urda (Toledo) que ha causado 69 muertos, "la ciudadanía reclama soluciones". Según Colau, "es hora de que todos los partidos políticos nos pongamos a trabajar y a cooperar entre nosotros" para "recuperar la confianza" de la gente en el transporte ferroviario.
Eso debe traducirse, ha opinado la exalcaldesa de Barcelona, en un "pacto de Estado" entre el máximo número de fuerzas políticas, que deberían empezar a reunirse "el día después de las elecciones".
La unidad de la izquierda, como socio o alternativa
La carrera hacia las elecciones generales del 29 de noviembre se desarrolla en un escenario especialmente complicado para la izquierda alternativa. El Frente Amplio, integrado por Movimiento Sumar, Izquierda Unida, Más Madrid y los Comuns, ha situado a Ada Colau al frente de su candidatura con el objetivo de recuperar el protagonismo electoral de este espacio político y construir una alternativa capaz de influir en la formación del próximo Gobierno.
La candidatura tendrá que definir con claridad qué relación pretende mantener con el PSOE y qué papel desempeñaría en caso de que los resultados electorales permitieran formar un nuevo Gobierno progresista.
Las relaciones con Irene Montero y Gabriel Rufián constituyen otro de los puntos de interés de la entrevista. Ambos han defendido fórmulas de reorganización de la izquierda, pero sus planteamientos no han convergido en una candidatura común con Colau.
La gestión del accidente ferroviario de Urda
El accidente ferroviario de Urda, en Toledo, se ha convertido en otro de los asuntos sensibles de la actualidad política. El siniestro, que ha causado al menos 69 fallecidos, ha provocado una profunda conmoción y ha abierto interrogantes sobre el funcionamiento de los sistemas de seguridad ferroviaria, los protocolos de circulación y las posibles responsabilidades técnicas y políticas. La propia Ada Colau ya ha pedido la dimisión de Óscar Puente.
La investigación deberá determinar las circunstancias exactas del choque y esclarecer por qué se produjo. Entre las cuestiones que se examinan figuran las decisiones adoptadas en el centro de control ferroviario y la aplicación de los procedimientos previstos cuando se producen incidencias en los sistemas de señalización.
La vivienda, principal eje de la campaña de Colau
El acceso a una vivienda digna se perfila como uno de los asuntos centrales del programa electoral del Frente Amplio. La trayectoria de Ada Colau, vinculada desde sus inicios a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y posteriormente a la Alcaldía de Barcelona, convierte esta cuestión en una de sus principales señas de identidad política.
La candidata ha defendido medidas más contundentes contra la especulación inmobiliaria y ha cuestionado la acumulación de viviendas en manos de grandes propietarios. La gestión del desahucio de Maricarmen y la acampada de la Puerta del Sol serán dos puntos importantes en torno a esta cuestión.
Entrevista a Ada Colau a partir de las 9:00h
Ada Colau, candidata del Frente Amplio a la Presidencia del Gobierno, afronta una campaña electoral marcada por la crisis de la vivienda, la fragmentación de la izquierda y las consecuencias políticas del accidente ferroviario de Urda. En su entrevista con Rafa Latorre en Más de Uno, la exalcaldesa de Barcelona explicará sus propuestas para combatir la especulación inmobiliaria, las diferencias que han impedido una candidatura unitaria con Podemos y el papel que pretende desempeñar su coalición frente al PSOE.
La tragedia ferroviaria y la exigencia de responsabilidades políticas también figuran entre los asuntos que pueden marcar el coloquio.