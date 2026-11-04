Trump culpa a los candidatos y Vance señala a la guerra de Irán: las distintas explicaciones a la derrota republicana

La derrota del Partido Republicano en las elecciones legislativas de mitad de mandato de Estados Unidos empieza a dejar las primeras reacciones dentro de la Casa Blanca. Donald Trump ha reconocido el resultado, algo que de antemano muchos ponían en duda, pero ha señalado a los candidatos republicanos y sobre la guerra de Irán simplemente cree que influyó en los resultados.

Su vicepresidente, JD Vance, considera sin embargo, que el conflicto ha sido la principal causa del revés electoral que ha permitido a los demócratas recuperar el control del Congreso.

"La verdadera razón por la que hemos perdido es obvia para casi todo el mundo", ha afirmado Vance en un mensaje publicado en sus redes sociales, donde ha cuestionado el coste político de la ofensiva militar lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán a finales de febrero.

"La razón por la que hemos perdido es la guerra. El propio presidente lo dijo anoche", ha insistido el vicepresidente, que también ha planteado si perder el Senado durante los próximos seis años ha sido un precio que merecía la pena pagar.

Vance identifica cuatro motivos detrás del castigo electoral

El vicepresidente ha citado una encuesta que identifica cuatro razones por las que algunos ciudadanos que votaron a Trump en 2024 ahora habrían decidido apoyar a los demócratas. En concreto, ha citado poner fin a la guerra, el coste de la vida y la inflación, la defensa del principio 'America First' y el rechazo a la actual relación de Estados Unidos con Israel.

"Muchos votantes de Trump 2024 estaban enfadados y planeaban votar por candidatos demócratas", ha señalado.

Trump señala a los candidatos republicanos

El presidente estadounidense ha ofrecido una explicación diferente del resultado electoral. Aunque ha reconocido que la guerra de Irán ha tenido consecuencias, Trump también ha responsabilizado a determinados candidatos republicanos de no haber conseguido movilizar suficientemente a sus votantes.

El mandatario ha cuestionado además el papel de Fox News durante la campaña y ha defendido su decisión de intervenir militarmente en Irán.

La derrota ha supuesto la pérdida del control de la Cámara de Representantes y del Senado, además de varios gobiernos estatales. El resultado obligará a Trump a afrontar los dos últimos años de su mandato con un Congreso de mayoría demócrata.