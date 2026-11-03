Qué se sabe de un posible ataque nuclear de Trump a Irán: Tucker Carlson señala el 7 de noviembre, mientras que Israel lo tacha de "delirante"

"La Administración Trump podría estar a días de lanzar un ataque nuclear contra Irán", así lo ha asegurado el periodista de ultraderecha y expartidario de Donald Trump, Tucker Carlson en una publicación en la red social X. Según el periodista, Trump actuaría "bajo la presión" del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, que está "acorralado y desesperado" tras los resultados electorales.

El objetivo del ataque, en palabras del periodista, sería la Montaña Pica, que se encuentra en el centro de Irán y donde, según la inteligencia israelí, "el gobierno iraní ha reiniciado su programa de enriquecimiento nuclear". Por este motivo, "Bibi -nombre con el que el presidente estadounidense llama a Netanyahu- llama a Trump al respecto todos los días, según un observador".

Netanyahu necesita a Trump cerca después de los resultados electorales

Los resultados electorales de Israel arrojan un resultado complicado para Netanyahu porque, aunque el Likud fue el partido más votado, su coalición no tiene mayoría suficiente para formar gobierno en la Kneset. Por este motivo, a no ser que Trump intervenga "directamente" en la política israelí, el primer ministro quedará fuera "y de camino al oprobio, investigado y posiblemente en la cárcel", según Carlson.

Por eso, "Netanyahu debe mantenerse cerca de Trump y necesita esta guerra". Así las cosas, tanto el secretario de Defensa, Pete Hegseth, como el comandante del CENTCOM, Brad Cooper, también habrían sido presionados y "ambos se oponen a un acuerdo negociado", porque "están presionando para reiniciar operaciones de combate mayores".

Los aliados de Estados Unidos en Oriente tienen miedo

Carlson sostiene que también están "en la misma línea que Netanyahu", el secretario de Estado, Marco Rubio, el director de la CIA, John Ratcliffe, y los líderes del Partido Demócrata, mientras que el resto de aliados de Estados Unidos en Oriente Medio están "aterrorizados" ante la perspectiva de más guerra, teniendo en cuenta que las economías del Golfo están "tambaleándose".

La decisión de usar armas nucleares o no contra Irán llegaría el próximo fin de semana, avanza el periodista, que dice que tanto su vicepresidente, JD Vance, y su enviado Steve Witkoff, estarían diciéndole que "se puede llegar a un acuerdo con Irán".

Israel y Rusia niegan esta información

El embajador israelí en la ONU, Danny Danon ha calificado de "delirante" la información publicada por Tucker Carlson y ha asegurado que "Netanyahu no está presionando a Trump", sino que "Trump sabe exactamente lo que quiere conseguir y cómo quiere conseguirlo", por eso, "Israel colabora con Estados Unidos".

Por su parte, el ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, ha aseverado que "no hay motivos" para hablar de un posible ataque nuclear de Estados Unidos a Irán. "No veo motivos para llegar a tales conclusiones", ha dicho en declaraciones a la agencia Interfax.

Además, ha apuntado que Carlson ha hecho estas declaraciones juso en la víspera de las elecciones de medio mandato, posiblemente con el objetivo de influir en los votantes. "A veces ese comportamiento se utiliza. Esa información no ha sido confirmada por otras fuentes", ha detallado Lavrov.