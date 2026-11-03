Estados Unidos vota en unas elecciones decisivas para Trump: qué se juegan republicanos y demócratas en las midterms

Estados Unidos celebra este martes 3 de noviembre las elecciones de mitad de mandato, conocidas como midterms, una cita decisiva para el futuro político de Donald Trump. Aunque el presidente no se presenta a las urnas, los resultados pueden cambiar el equilibrio de poder en Washington y condicionar los dos últimos años de su mandato.

Los republicanos se juegan sus ajustadas mayorías en el Congreso frente a unos demócratas que aspiran a recuperar el control de una o de las dos cámaras. Además, los resultados servirán para medir el desgaste del presidente y el respaldo de los estadounidenses a sus políticas.

¿Qué se vota en las elecciones de mitad de mandato?

Las elecciones de mitad de mandato se celebran cada dos años, justo a mitad de la legislatura presidencial. En esta ocasión, los estadounidenses decidirán la composición de las dos cámaras del Congreso para los próximos dos años, además de elegir gobernador hasta en 36 estados.

Los estadounidenses tendrán que elegir los 435 miembros de la Cámara de Representantes y 35 de los 100 senadores.

El Partido Republicano cuenta actualmente con una ajustada mayoría en ambas cámaras. Los demócratas necesitan ganar cuatro escaños netos para hacerse con el control tanto de la Cámara de Representantes como del Senado. Las encuestas apuntan a que el Partido Republicano podría perder el control de la Cámara Baja y posiblemente también el del Senado frente al Partido Demócrata.

Por su parte, Trump declaró en la cadena Fox News su estrategia ante un hipotético escenario en el que la oposición controle las cámaras legislativas: "Supongo que me convertiré en el 'señor Veto'".

Según detalló, su plan inicial consistiría en bloquear sistemáticamente las iniciativas legislativas impulsadas por una mayoría demócrata, para forzarlos posteriormente a negociar acuerdos. "No sería la primera vez. Tienes un presidente que no cuenta con la Cámara de Representantes o el Senado; ellos envían propuestas, las vetas y, finalmente, después de un mes o dos de vetarlo todo, se acercan y cierras un acuerdo".

Las siete claves de unas elecciones decisivas para Trump

El control del Congreso: los republicanos pueden perder su mayoría, lo que dificultaría a Trump aprobar leyes y sacar adelante sus principales iniciativas.

los republicanos pueden perder su mayoría, lo que dificultaría a Trump aprobar leyes y sacar adelante sus principales iniciativas. La Cámara de Representantes: es la cámara donde los demócratas tienen más posibilidades de recuperar el control y aumentar la presión parlamentaria sobre el presidente.

es la cámara donde los demócratas tienen más posibilidades de recuperar el control y aumentar la presión parlamentaria sobre el presidente. La batalla por el Senado: los republicanos también se juegan su mayoría en esta cámara, fundamental para aprobar nombramientos judiciales y altos cargos.

los republicanos también se juegan su mayoría en esta cámara, fundamental para aprobar nombramientos judiciales y altos cargos. La popularidad de Trump: los resultados medirán el respaldo ciudadano a su gestión y permitirán comprobar el desgaste de su figura política.

los resultados medirán el respaldo ciudadano a su gestión y permitirán comprobar el desgaste de su figura política. El coste de la vida: la inflación, los precios de la vivienda y la gasolina se han convertido en algunas de las principales preocupaciones de los votantes.

la inflación, los precios de la vivienda y la gasolina se han convertido en algunas de las principales preocupaciones de los votantes. La inmigración y la política exterior: las deportaciones, el control fronterizo y los conflictos internacionales también han marcado la campaña electoral.

las deportaciones, el control fronterizo y los conflictos internacionales también han marcado la campaña electoral. El horizonte de 2028: el resultado puede determinar la capacidad de Trump para gobernar durante los dos últimos años de su mandato y condicionar el futuro del Partido Republicano de cara a las próximas presidenciales.

Una victoria demócrata en alguna de las cámaras supondría un importante revés para Trump, pues la oposición podría bloquear iniciativas legislativas, controlar las comisiones parlamentarias e impulsar investigaciones sobre las decisiones de su Administración.

Por el contrario, si los republicanos conservan sus mayorías, el presidente tendría más margen para desarrollar su programa político. En cualquier caso, las midterms serán un termómetro del apoyo a Trump y una primera señal sobre el escenario político que se abrirá hasta 2028.