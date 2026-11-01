ELECCIONES DE MEDIO MANDATO

Trump dice que se convertirá en el "señor Veto" si los demócratas ganan el Congreso

El mandatario explicó que su plan inicial consistiría en bloquear sistemáticamente las iniciativas legislativas impulsadas por una mayoría demócrata, para forzarlos posteriormente a negociar acuerdos.

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Agencias

Madrid |

Donald Trump
Donald Trump | Reuters

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que podría convertirse en el "señor Veto" en caso de que los demócratas consigan la mayoría en el Congreso tras las elecciones de medio mandato este martes.

El mandatario explicó a la cadena Fox News su estrategia ante un hipotético escenario en el que la oposición controle las cámaras legislativas: "Supongo que me convertiré en el 'señor Veto'".

Según detalló, su plan inicial consistiría en bloquear sistemáticamente las iniciativas legislativas impulsadas por una mayoría demócrata, para forzarlos posteriormente a negociar acuerdos.

"No sería la primera vez. Tienes un presidente que no cuenta con la Cámara de Representantes o el Senado, ellos envían propuestas, las vetas y, finalmente, después de un mes o dos de vetarlo todo, se acercan y cierras un acuerdo", argumentó Trump sobre la dinámica de negociación que prevé aplicar, en el vídeo de Fox publicado este domingo.

A pesar de delinear esta hoja de ruta de confrontación institucional, el presidente estadounidense expresó su confianza en que los republicanos mantengan el control legislativo tras los comicios, lo que evitaría tener que recurrir a esta estrategia de bloqueo.

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