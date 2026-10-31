GUINEA-BISSAU

El riesgo de morir en el parto entre las jóvenes de Guinea-Bissau está a la orden del día por culpa de la mutilación genital femenina

Según datos de Unicef, el 45% de las niñas y mujeres de 15 a 50 años bisauguineanas han ido sometidas a la ablación, una práctica prohibida en el país africano desde 2011 aunque ni mucho menos abolida. Guinea-Bissau es uno de los países más pobres del mundo, donde el 67% de la población vive bajo el umbral de la pobreza: con menos de 1 euro al día.

Diana Rodríguez Pretel

Madrid |

Mujeres esperando a vacunar a sus hijos en la comunidad de Calhanque, Guinea Bissau
Mujeres esperando a vacunar a sus hijos en la comunidad de Calhanque, Guinea Bissau. Audio e imagen: Diana Rodríguez Pretel

Es muy habitual ver a adolescentes bisauguineanas de 12, 13 o 14 años embarazadas. Según los datos que maneja Unicef, casi 3 de cada 10 menores en Guinea-Bissau tienen hijos antes de la mayoría de edad y el 10% antes de cumplir los 15 años.

En Onda Cero hablamos con la hermana Florinda E Sa que gestiona una casa de madres y centro de recuperación de la nutrición en Gabú, un proyecto de Cáritas en colaboración con Unicef, donde les enseñan a criar a sus hijos porque pasan directamente de la infancia a la edad adulta.

Los matrimonios forzados y los embarazos tempranos han sido normalizados

“En el matrimonio precoz, y también forzado, una madre empieza a tener sus hijos con 12 y 13 años. Es una sociedad infantil en la que las niñas cuidan de otros niños”, asegura esta religiosa de la Congregación de las Clarisas Franciscanas Misioneras.

El problema añadido es que, según Unicef, el 45% de las mujeres y niñas de entre 15 y 50 años han sufrido la mutilación genital femenina -una práctica que constituye una violación de los derechos humanos- y que entraña demasiados riesgos como infecciones, hemorragias graves y traumas psicológicos. Hay jóvenes que mueren desangradas en el parto como advierte en Onda Cero Inês Gomes, partera del Hospital Materno-Infantil de Bissau con el que colabora Unicef.

La ablación en Guinea-Bissau está prohibida y penalizada, pero no abolida

“Si tenemos a un embarazada con mutilación genital femenina, cuando el bebé está cerca de nacer -durante el proceso del parto- puede producirse un desgarro en el clítoris. Es muy grave. Hay mucho sangrado”, lamenta Inês Gomes.

La ablación femenina está a la orden del día en Guinea Bissau, pese a que fue prohibida en 2011 y penalizada con condenas cárcel, aunque en ningún caso abolida.

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