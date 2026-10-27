Todo lo que se sabe de la huida de Bolsonaro a Estados Unidos: varias causas judiciales abiertas y el pasaporte anulado por la Policía

El excandidato a la presidencia de Brasil, Flávio Bolsonaro, ha huido a Estados Unidos, tal y como ha confirmado el diputado Mauricio Marcon de su Partido Liberal, a pesar de que la Policía ha anulado sus pasaportes. Marcon ha publicado un vídeo en redes sociales en el que explica que Bolsonaro "ha tomado un vuelo y se dirige a exiliarse" a Estados Unidos.

"Al igual que María Corina Machado cuando huyó de la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela, Flávio Bolsonaro, el candidato derrotado en las elecciones, también busca asilo en otro país", ha comentado Marco. Bolsonaro habría viajado "a través de Venezuela o de Argentina" y desde Estados Unidos "denunciará el régimen impuesto por Lula y todo ese grupo contra el pueblo brasileño".

El Supremo ha ordenado abrir una investigación por la supuesta financiación extranjera de su campaña

Pero, ¿por qué ha huido realmente Bolsonaro? A primera hora de la mañana se ha conocido la noticia de que el Tribunal Supremo de Brasil ha ordenado a la Policía Federal que abra una investigación contra el excandidato presidencial por la supuesta financiación extranjera de su campaña y por manipular el algoritmo en redes sociales para favorecer sus contenidos frente a los de otros aspirantes.

Esta orden llega tras las denuncias sobre una presunta financiación del lobby estadounidense Rockbridge Network, fundado por el actual vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, y también sobre futuras concesiones en caso de que Bolsonaro ganara las elecciones.

Según el juez Flávio Dino es "necesario determinar quién pudo haber formulado dicha propuesta, a quién iba dirigida, mediante qué instrumento y en qué consistiría esa supuesta financiación", porque los recursos minerales son de Brasil.

También hay denuncias sobre la supuesta manipulación de Meta -la matriz de Facebook, Instagram o WhatsApp- que habría manipulado el algoritmo para favorecer y dar más visibilidad a los contenidos de campaña de Bolsonaro frente a los de sus rivales. Hace diez días, el Tribunal Superior Electoral (TSE) ya había advertido a Meta para que no interfiriera en los contenidos de ningún candidato.

Otra investigación abierta por un supuesto blanqueo de capitales a través de casas de apuestas

Además, ayer mismo, el también juez del Tribunal Supremo Alexandre de Moraes -el instructor de las principales causas judiciales contra el clan Bolsonaro- le ordenó no salir del país y que entregara su pasaporte en un plazo de 24 horas. Sin embargo, Bolsonaro no lo ha entregado y la Policía Federal lo ha cancelado.

Otra de las investigaciones que el excandidato tiene abiertas es el blanqueo de capitales a través de casas de apuestas, aunque el caso transcurre bajo secreto judicial. En el centro de la investigación está Willer Tomaz, abogado y amigo cercano de Flávio, quien se cree que era el operador de un entramado societario con movimientos financieros sospechosos relacionados con el mundo de las apuestas.

Tomaz también está en el puto de mira de las autoridades por un escándalo de corrupción relacionado con descuentos indebidos en las pensiones de millones de jubilados.

Flávio negó haber dicho que pretendía huir, después de que su hermano Eduardo, que se autoexilió a Estados Unidos tras declararse víctima de una persecución judicial, se lo recomendara si perdía las elecciones, algo que finalmente acabó sucediendo, ya que logró el 48% de los votos frente al 52% de Lula.