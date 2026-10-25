María Corina Machado regresa a Venezuela

La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, ha regresado a Venezuela después de casi un año fuera del país, según ha informado el domingo en redes sociales Edmundo González, el excandidato presidencial de la oposición.

"¡Venezuela! Me alegra mucho anunciar que nuestra líder, mi querida María Corina, ya se encuentra en territorio venezolano", escribió.

Machado —quien ha sido galardonada con el Premio Nobel de la Paz— publicó a primera hora del domingo en sus redes sociales: "Ya estoy aquí. Con todos ustedes".

Su regreso podría tensar las relaciones con la administración estadounidense de Trump, a la cual ella ha intentado acercarse como aliada desde antes de que esta lograra la salida del poder del presidente Nicolás Maduro el pasado mes de enero.

El presidente Donald Trump ha expresado en repetidas ocasiones su apoyo a la presidenta interina, Delcy Rodríguez, —exvicepresidenta de Maduro— y ha celebrado acuerdos sobre la producción petrolera y otras iniciativas comerciales de empresas estadounidenses en el país sudamericano. En septiembre, Trump afirmó que aún es demasiado pronto para plantear la celebración de elecciones democráticas en Venezuela.