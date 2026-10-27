Bolsonaro rectifica: reconoce la victoria de Lula y anuncia que ejercerá la oposición

El Partido Liberal brasileño, fuerza política por la que se presentó el senador ultraderechista Flávio Bolsonaro, reconoció en el día de ayer los resultados de los comicios presidenciales que acabaron con la reelección del mandatario de izquierdas Lula da Silva.

A través de una carta divulgada en sus redes sociales, el presidente del PL, Valdemar Costa Neto, afirmó, sin nombrar a Lula, que "reconoce el resultado proclamado por el Tribunal Superior Electoral", aunque pidió que los "cuestionamientos planteados" sean "debidamente esclarecidos".

El líder progresista se adjudicó la victoria en la segunda vuelta electoral celebrada el domingo al obtener el 52% de los votos, frente al 48% del ultraderechista.

La oposición, una "fortaleza contra la barbarie"

Bolsonaro anunció que su tarea ahora será "organizar" a la bancada opositora en el Congreso para convertir ambas cámaras en una "fortaleza contra la barbarie" que, a su parecer, representarán los próximos cuatro años de gestión oficialista.

No obstante, ratificó que insistirá ante la Justicia para que se anule la candidatura del presidente por presuntos abusos de poder económico y un "complejo industrial de noticias falsas" creado por la campaña de Lula.

El mercado, no tan contento

El mercado, que descontaba un triunfo de Bolsonaro tras su victoria en primera vuelta, ha castigado con dureza a la bolsa ante la expectativa de un aumento del gasto público en los próximos cuatro años. La reelección del líder progresista desató una turbulencia financiera. La bolsa de São Paulo, la mayor de Latinoamérica por volumen negociado, cerró con un desplome de casi el 14% tras una sesión negativa en la que llegó a superar su récord histórico de devaluación.

Al inicio de la jornada, grandes bancos registraron pérdidas de hasta dos dígitos, mientras que gigantes del comercio minorista llegaron a caídas cercanas al 50%. Esto obligó a suspender sus operaciones por 30 minutos en un intento de frenar el impacto, algo que no sucedía desde marzo de 2020, a inicios de la pandemia.

Ante esto, el jefe del PT, Edinho Silva, dijo en entrevista a CNN Brasil que Lula buscará alcanzar superávit fiscal durante "todos los años" de su nuevo mandato, que comenzará el 5 de enero de 2027.