Trump apunta a un "fraude electoral" en las elecciones de Brasil: "Parecían muy corruptas"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha catalogado este lunes de "fraude" las elecciones de Brasil, en las que el mandatario Lula da Silva se impuso el domingo al ultraderechista Flávio Bolsonaro.

"Tiene una pinta terrible. Me pareció terrible. Quiero decir, no tomé partido, pero parecen otras elecciones fraudulentas", ha declarado ante la prensa el presidente estadounidense.

"Sinceramente, no tomé partido, pero la imagen que dio es pésima. No apoyé a nadie ni respaldé nada. Pero vi las elecciones y parecían muy, muy corruptas", ha añadido.

Bolsonaro niega su derrota

Lula se impuso el domingo en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales y obtuvo un cuarto mandato, al derrotar contra pronóstico a Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, que había ganado la primera vuelta del 4 de octubre.

Tras conocerse el resultado, Bolsonaro se negó a reconocer la victoria de Lula y anunció que solicitará ante la Justicia la "anulación" de los comicios por la polémica decisión judicial que amplió en dos horas el horario de votación en todo el país, en respuesta a una petición de la campaña del mandatario electo.

La victoria de Lula supone un revés para los planes de Trump de extender la influencia de Washington en Latinoamérica mediante gobiernos de derecha alineados con su agenda.

Aunque Trump no respaldó abiertamente a Flávio Bolsonaro, sí le dedicó gestos como recibirlo en mayo en el Despacho Oval, un honor poco habitual para un senador extranjero.

Además, desde su regreso al poder, Trump ha aumentado la presión sobre el Gobierno de Lula e impuso el año pasado elevados aranceles a Brasil en respuesta al proceso judicial contra Jair Bolsonaro, aliado del republicano durante su primer mandato, que fue condenado por intentar dar un golpe de Estado.

La bolsa brasileña cierra la jornada con una caída estrepitosa

Por otro lado, la Bolsa de São Paulo cerró este lunes con una fuerte caída del 13,88% tras la reelección del presidente brasileño, Lula da Silva, en los comicios celebrados el domingo.

El Ibovespa, índice de referencia del parqué brasileño, acabó en los 176.608 puntos básicos, unas 28.000 unidades menos que en la sesión del viernes, la última antes a las elecciones.

Además, el real se depreció un 8,25 % respecto al dólar, que acabó cotizado este lunes a 5,403 reales para la venta y 5,402 para la compra en el mercado cambiario brasileño