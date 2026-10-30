La líder de Die Linke en Berlín teme por su vida tras filtrar que su partido estaría controlado por Hamás: ""Mi marido y yo tenemos miedo"

El miedo a Hamas ha llegado hasta la política alemana. Elif Eralp, candidata de Die Linke a gobernar Berlín, ha asegurado temer por su vida después de que unas anotaciones privadas suyas hayan sido publicadas en la revista alemana Der Spiegel. En ellas, la política expresaba su temor a mencionar públicamente a determinadas personas que, según sus propias palabras, mantenían contactos con Hamás.

En dichas anotaciones se puede observar la relación entre Die Linke, Hamás y los clanes árabes del crimen organizado. En los documentos filtrados por error, Eralp afirma temer por su seguridad, la de su esposo y la de sus dos hijos.

Una entrevista que acabó filtrando el terror de Eralp

Todo comenzó el pasado lunes, cuando Der Spiegel entrevistó a Eralp para saber más información sobre las negociaciones para formar Gobierno y las relaciones de algunos miembros de Die Linke con activistas propalestinos.

Tras la conversación, la revista envió el texto a su equipo para que revisara las declaraciones antes de publicarlas: Sin embargo, la versión recibida de vuelta por los periodistas contenía una serie de comentarios privados de la candidata.

Algunas de esas anotaciones hacían referencia a Ibrahim Ibrahim, un activista propalestino que había asistido a una celebración electoral de Die Linke en Berlín. Según Der Spiegel, Ibrahim había elogiado a Yahya Sinwar, dirigente de Hamás y uno de los responsables de los ataques contra Israel del 7 de octubre de 2023.

En las anotaciones, Eralp solicitaba al medio de comunicación que retiraran tanto la pregunta sobre Ibrahim como su respuesta para evitar mencionar públicamente a determinadas personas.

"Mi marido tiene miedo de esta gente y yo también", escribió en una de las anotaciones, recordando que la Policía Criminal de Berlín ya le había recomendado evitar dar nombres concretos.

La candidata hablaba de personas que tenían contactos con Hamás y temía que sus declaraciones pudieran poner en peligro a su familia. Por ello, la líder del partido planteó la posibilidad de cancelar la entrevista. "No puedo poner en peligro mi seguridad ni la de mi familia por Der Spiegel. ¿Podemos cancelar toda la entrevista?".

Una polémica en plena negociación

Tras la publicación, Eralp compareció este jueves ante los medios en el Parlamento asegurando que no permitirá que nadie la intimide y defendió su compromiso de combatir la delincuencia organizada y el terrorismo si llega a gobernar la ciudad.

Por su parte, desde la Unión Demócrata Cristiana (CDU) han cuestionado la capacidad de Die Linke para garantizar la seguridad de Berlín y ha planteado a Los Verdes y al Partido Socialdemócrata (SPD) la posibilidad de formar una coalición alternativa.

Los tres partidos preparan las negociaciones para formar el próximo Gobierno de la capital alemana, que comenzarán en los próximos días si sus respectivos órganos internos dan el visto bueno.

No obstante, la confesión de Eralp complica aún más las cosas para la aspirante a la alcaldía, ya que sus declaraciones admiten la peligrosidad del radicalismo propalestino vinculado a su partido.

Este sábado, Die Linke celebrará un congreso en Berlín en el que Eralp debe lograr la ratificación al acuerdo con verdes y socialdemócratas. Según apuntan medios alemanes, se presentará ante el centenar de delegados bajo protección policial.