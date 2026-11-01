La repercusión mundial que ha tenido el accidente de Urda: "Arroja una duda sobre el sistema y hace que la imagen de España se pueda ver comprometida"

Se cumplen cuatro días de la tragedia en Urda (Toledo), que ha costado la vida a 69 personas. Este sábado a última hora, los médicos forenses y especialistas de la Guardia Civil habían identificado ya a 56 de las personas fallecidas, entre ellas, todas las víctimas mortales españolas. Las 13 restantes serían ciudadanos extranjeros cuya identificación está pendiente de las actuaciones en el ámbito de la cooperación internacional.

A nivel internacional, también se está haciendo un seguimiento muy exhaustivo del siniestro. El accidente ha tenido una gran repercusión mundial porque España es un país que recibe mucho turismo y la catástrofe ha llegado a las portadas de medio mundo. Por ello, Blas Moreno, ha recopilado en El Orden Mundial de Julia en la onda cómo lo han contado las cabeceras internacionales y analiza si esto va a tener un efecto negativo en la imagen de España como país.

La imagen internacional de España arroja una duda sobre el sistema

La prensa mundial ha estado muy pendiente del accidente, pero no solo en aquellos países que nos tocan más de cerca, como los europeos, sino también en más lejanos, como la India o Australia, donde se ha cubierto de manera extensa. Siempre con el respeto hacia las víctimas y atendiendo a las comparaciones. Por ejemplo, en Francia, "se preguntaban si podía pasar algo parecido allí y la conclusión es que el sistema es parecido y sí, podría pasar allí también".

En cuanto a la imagen de España, el experto internacional no cree que el accidente suponga un "golpe en el corto plazo", ya que "no van a dejar de venir turistas": "No creo que la gente cancele un viaje que tenía previsto a un país por el accidente y tampoco que perdamos contratos a nivel de construcción de infraestructuras". Pero sí es cierto que la tragedia "arroja una imagen de duda sobre el sistema en general porque también se relaciona con el final de la legislatura o la corrupción. Son mensajes un poco mezclados que hacen que la imagen de España se pueda ver comprometida".

Lo que sí que podría pasar, y que aún no ha pasado, pero que está al caer, asegura, es "que se utilice como arma contra España". Explica que todavía no le han preguntado al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por esto, pero "imagino que, en cuanto a Trump le pregunten, dirá algo bastante malo sobre España".

China y Japón, los dos países con más vías de alta velocidad: ¿han tenido accidentes?

Durante la conversación con Julia Otero también se ha querido comparar cómo funciona el sistema ferroviario en los dos países que más kilómetros de vías de alta velocidad tienen junto a España. Estos son China y Japón (España también está en el top 3). ¿Allí han tenido accidentes de esta envergadura?

Blas Moreno explica que en Japón, no. El tren más icónico de allí es el Shinkansen, el tren bala japonés, y en ese país, pionero en alta velocidad, no se ha registrado ningún pasajero fallecido por choque o descarrilamiento desde que se inauguró el sistema en el año 1964, pese a que Japón es el tercer país con más kilómetros de alta velocidad. En total, ha habido cuatro muertos en estos trenes, pero ninguno de ellos por accidente.

En cuanto a China, el país con más kilómetros de vías con 45.000 kilómetros de red, sí hubo un accidente importante en 2011, cuando dos trenes chocaron en un viaducto. Murieron 40 personas y hubo 170 heridos. La investigación atribuyó el accidente a un defecto de diseño. Desde entonces, se ha mejorado este diseño y en 2013 se aprobó un nuevo reglamento de seguridad ferroviaria. Desde 2011, no se ha vuelto a producir ningún accidente de gravedad.